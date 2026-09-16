Газовый паяльник STAYER PS 400, 45 Вт, 1200°С, в наборе: 5 в 1, пьезоподжиг, горелка, фен, 4 жала, Professional(55505-H6)
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Характеристики
Описание товара Газовый паяльник STAYER PS 400, 45 Вт, 1200°С, в наборе: 5 в 1, пьезоподжиг, горелка, фен, 4 жала, Professional(55505-H6)
Паяльники Stayer — надежные и эффективные инструменты, созданные для профессиональной и бытовой пайки. Эти устройства отличаются впечатляющей максимальной температурой нагрева жала и пламени, достигающей 1200 °C, что делает их идеальными для выполнения задач, требующих высокой точности и интенсивности. Несмотря на отсутствие регулировки мощности, паяльники Stayer оснащены регулятором уровня пламени, который обеспечивает возможность точной настройки интенсивности работы, что полезно при выполнении различных видов пайки. Это делает инструмент универсальным и подходящим для широкого спектра применений — от мелких ремонтных работ до сложных технических задач. Эргономичный дизайн и продуманная конструкция обеспечивают удобство в использовании и длительный срок службы. Паяльники Stayer — это выбор профессионалов, ценящих качество и надежность в работе.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Газовый паяльник STAYER PS 400, 45 Вт, 1200°С, в наборе: 5 в 1, пьезоподжиг, горелка, фен, 4 жала, Professional(55505-H6)