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Паяльник электрический Зубр Мастер 55405-80_z01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Паяльник электрический Зубр Мастер 55405-80_z01

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Паяльник электрический Зубр Мастер 55405-80_z01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльники
Мощность
80
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, упаковка
Регулировка мощности
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 345766
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Паяльник электрический Зубр Мастер 55405-80_z01
930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Паяльники
Мощность
80
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, упаковка
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
дерево
Материал жала
медь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х7х3
Вес, г.
189

Описание товара Паяльник электрический Зубр Мастер 55405-80_z01

Электропаяльник оснащен деревянной рукояткой, которая обеспечивает надежный захват прибора в руке во время работы. Электропаяльник работает от сети 220 В, используется для монтажа или ремонта электронных деталей. Изготовлен из качественных материалов, что обеспечивает длительный срок эксплуатации.



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Отзывы о товаре Паяльник электрический Зубр Мастер 55405-80_z01




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Паяльники
Мощность
80
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, упаковка
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
дерево
Материал жала
медь
Страна производитель
Китай
Описание
Электропаяльник оснащен деревянной рукояткой, которая обеспечивает надежный захват прибора в руке во время работы. Электропаяльник работает от сети 220 В, используется для монтажа или ремонта электронных деталей. Изготовлен из качественных материалов, что обеспечивает длительный срок эксплуатации.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паяльник электрический Зубр Мастер 55405-80_z01 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 930 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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