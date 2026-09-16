Горелка газовая ЗУБР ГРМ-200, 1300°C, на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55556)
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Характеристики
Описание товара Горелка газовая ЗУБР ГРМ-200, 1300°C, на баллон с цанговым соединением, Профессионал (55556)
Паяльники Зубр представляют собой высококачественные инструменты, идеально подходящие для выполнения различных видов пайки и других задач, требующих точной настройки температурного режима. Эти паяльники обладают рядом важных характеристик, которые делают их незаменимыми для профессионалов и энтузиастов. Одной из ключевых особенностей паяльников Зубр является наличие функции регулировки мощности, что позволяет пользователю легко адаптировать температуру жала под конкретные требования работы. Максимальная температура жала достигает впечатляющих 1300 °C, что обеспечивает эффективное выполнение работ любой сложности. Кроме того, паяльники оснащены регулятором уровня пламени, который также достигает максимальной температуры в 1300 °C. Это позволяет точно контролировать тепловой поток и обеспечивает высокую степень гибкости при выполнении различных операций. Благодаря своим уникальным характеристикам, паяльники Зубр предлагают замечательное сочетание удобства использования и высокой производительности, что делает их идеальным выбором для тех, кто занимается пайкой на профессиональном уровне. Эти инструменты гарантируют надежность и долговечность, удовлетворяя самые высокие требования современных мастеров.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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