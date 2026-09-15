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Припой ЗУБР 55451-200-10 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Припой ЗУБР 55451-200-10

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Припой ЗУБР 55451-200-10 - фото 1
Припой ЗУБР 55451-200-10 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для пайки
Комплектация
припой, упаковка
Минимальная температура нагрева
183
  • Припой ЗУБР 55451-200-10 - фото 1
  • Припой ЗУБР 55451-200-10 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 543647
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Припой ЗУБР 55451-200-10
1 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Аксессуары для пайки
Комплектация
припой, упаковка
Минимальная температура нагрева
183
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х5
Вес, г.
100

Описание товара Припой ЗУБР 55451-200-10

Припой ПОС 40 Зубр 55451-200-10 применяется для пайки элементов электроаппаратуры: диодов, транзисторов, конденсаторов, микросхем и др., также припой может использоваться для пайки деталей из оцинкованного железа с герметичными швами, медных проводов и латуни, соединения элементов, подверженных вибрационным нагрузкам. Припой с 40% содержанием олова и 60% содержанием свинца оптимально подходит в случаях, когда элементы для спайки нельзя перегревать. Продукция предназначена для профессионального использования. Припой имеет высший уровень качества и прошёл спектральную и химическую проверку. Соответствует ГОСТ 21931-76.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Припой ЗУБР 55451-200-10




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Аксессуары для пайки
Комплектация
припой, упаковка
Минимальная температура нагрева
183
Страна производитель
Китай
Описание
Припой ПОС 40 Зубр 55451-200-10 применяется для пайки элементов электроаппаратуры: диодов, транзисторов, конденсаторов, микросхем и др., также припой может использоваться для пайки деталей из оцинкованного железа с герметичными швами, медных проводов и латуни, соединения элементов, подверженных вибрационным нагрузкам. Припой с 40% содержанием олова и 60% содержанием свинца оптимально подходит в случаях, когда элементы для спайки нельзя перегревать. Продукция предназначена для профессионального использования. Припой имеет высший уровень качества и прошёл спектральную и химическую проверку. Соответствует ГОСТ 21931-76.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Припой ЗУБР 55451-200-10 - по цене 1140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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