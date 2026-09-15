Припой ЗУБР 55451-200-10
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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для пайки
Комплектация
припой, упаковка
Минимальная температура нагрева
183
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб.
В наличии
Код товара: 543647
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1 140 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для пайки
Комплектация
припой, упаковка
Минимальная температура нагрева
183
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х5
Вес, г.
100
Описание товара Припой ЗУБР 55451-200-10
Припой ПОС 40 Зубр 55451-200-10 применяется для пайки элементов электроаппаратуры: диодов, транзисторов, конденсаторов, микросхем и др., также припой может использоваться для пайки деталей из оцинкованного железа с герметичными швами, медных проводов и латуни, соединения элементов, подверженных вибрационным нагрузкам. Припой с 40% содержанием олова и 60% содержанием свинца оптимально подходит в случаях, когда элементы для спайки нельзя перегревать. Продукция предназначена для профессионального использования. Припой имеет высший уровень качества и прошёл спектральную и химическую проверку. Соответствует ГОСТ 21931-76.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Аксессуары для пайки
Комплектация
припой, упаковка
Минимальная температура нагрева
183
Страна производитель
Китай
Припой ПОС 40 Зубр 55451-200-10 применяется для пайки элементов электроаппаратуры: диодов, транзисторов, конденсаторов, микросхем и др., также припой может использоваться для пайки деталей из оцинкованного железа с герметичными швами, медных проводов и латуни, соединения элементов, подверженных вибрационным нагрузкам. Припой с 40% содержанием олова и 60% содержанием свинца оптимально подходит в случаях, когда элементы для спайки нельзя перегревать. Продукция предназначена для профессионального использования. Припой имеет высший уровень качества и прошёл спектральную и химическую проверку. Соответствует ГОСТ 21931-76.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Припой ЗУБР 55451-200-10 - по цене 1140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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