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Горелка газовая STAYER MaxTerm, MB 300, 1200°С, автономная с пьезоподжигом (55570) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Горелка газовая STAYER MaxTerm, MB 300, 1200°С, автономная с пьезоподжигом (55570)

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Горелка газовая STAYER MaxTerm, MB 300, 1200°С, автономная с пьезоподжигом (55570)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Регулировка мощности
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710531
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Горелка газовая STAYER MaxTerm, MB 300, 1200°С, автономная с пьезоподжигом (55570)
1 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Регулировка мощности
есть
Макс. температура жала,°C
1000
Макс. температура пламени, °C
1000
Регулятор уровня пламени
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х8
Вес, г.
200

Описание товара Горелка газовая STAYER MaxTerm, MB 300, 1200°С, автономная с пьезоподжигом (55570)

Газовая горелка STAYER MASTER с пьезоподжигом, регулировка пламени, 1000С 55570 присоединяется к пропанобутановому баллону с цанговым креплением (приобретается отдельно). Возможен выбор формы пламени.



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Отзывы о товаре Горелка газовая STAYER MaxTerm, MB 300, 1200°С, автономная с пьезоподжигом (55570)




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Характеристики
Бренд
Stayer
Регулировка мощности
есть
Макс. температура жала,°C
1000
Макс. температура пламени, °C
1000
Регулятор уровня пламени
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Газовая горелка STAYER MASTER с пьезоподжигом, регулировка пламени, 1000С 55570 присоединяется к пропанобутановому баллону с цанговым креплением (приобретается отдельно). Возможен выбор формы пламени.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Горелка газовая STAYER MaxTerm, MB 300, 1200°С, автономная с пьезоподжигом (55570) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1040 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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