Горелка газовая ЗУБР ГП-500 с пьезоподжигом 55552
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Характеристики
Тип товара
Горелки
Комплектация
горелка, документация, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб.
В наличии
Код товара: 698902
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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1 080 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Горелки
Комплектация
горелка, документация, упаковка
Используемый газ
бутан
Макс. температура пламени, °C
1300
Регулятор уровня пламени
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х13х5
Вес, г.
192
Описание товара Горелка газовая ЗУБР ГП-500 с пьезоподжигом 55552
Газовая горелка ЗУБР ГП-500 с пъезоподжигом 55552 обладает возможностью выбора температурного режима, что позволяет максимально соответствовать требованиям любой работы. Идеально подходит для лужения, прогрева и многих других работ. Работает на жидком газе - бутан.
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Бренд
Тип товара
Горелки
Комплектация
горелка, документация, упаковка
Используемый газ
бутан
Макс. температура пламени, °C
1300
Регулятор уровня пламени
Да
Страна производитель
Китай
Газовая горелка ЗУБР ГП-500 с пъезоподжигом 55552 обладает возможностью выбора температурного режима, что позволяет максимально соответствовать требованиям любой работы. Идеально подходит для лужения, прогрева и многих других работ. Работает на жидком газе - бутан.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Горелка газовая ЗУБР ГП-500 с пьезоподжигом 55552 - купить по цене 1080 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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