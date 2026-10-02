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Паяльник Зубр Профессионал 55413-60 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Паяльник Зубр Профессионал 55413-60

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Паяльник Зубр Профессионал 55413-60 - фото 1
Паяльник Зубр Профессионал 55413-60 - фото 2
Паяльник Зубр Профессионал 55413-60 - фото 3
Паяльник Зубр Профессионал 55413-60 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльники
Мощность
60
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, защитный колпачок, документация, упаковка
Регулировка мощности
нет
  • Паяльник Зубр Профессионал 55413-60 - фото 1
  • Паяльник Зубр Профессионал 55413-60 - фото 2
  • Паяльник Зубр Профессионал 55413-60 - фото 3
  • Паяльник Зубр Профессионал 55413-60 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 
Начислим 15 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 341959
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Паяльник Зубр Профессионал 55413-60
900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Паяльники
Мощность
60
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, защитный колпачок, документация, упаковка
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
пластик
Тип нагревателя
керамический
Макс. температура жала,°C
450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х11х4
Вес, г.
450

Описание товара Паяльник Зубр Профессионал 55413-60

Паяльное оборудование «ЗУБР» разработано в соответствии с самыми высокими требованиями и обеспечивает качественную работу на протяжении всего срока службы. Применяются для пайки медных проводников, отпайки и лужения. Электропаяльник непрерывного нагрева применяется для лужения и пайки медных проводников.



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Отзывы о товаре Паяльник Зубр Профессионал 55413-60




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Паяльники
Мощность
60
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, защитный колпачок, документация, упаковка
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
пластик
Тип нагревателя
керамический
Макс. температура жала,°C
450
Страна производитель
Китай
Описание
Паяльное оборудование «ЗУБР» разработано в соответствии с самыми высокими требованиями и обеспечивает качественную работу на протяжении всего срока службы. Применяются для пайки медных проводников, отпайки и лужения. Электропаяльник непрерывного нагрева применяется для лужения и пайки медных проводников.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паяльник Зубр Профессионал 55413-60 - стоимость товара 900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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