Паяльник Зубр Профессионал 55413-60
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Паяльники
Мощность
60
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, защитный колпачок, документация, упаковка
Регулировка мощности
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб.
В наличии
Код товара: 341959
|
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Загружаем...
900 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Паяльники
Мощность
60
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, защитный колпачок, документация, упаковка
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
пластик
Тип нагревателя
керамический
Макс. температура жала,°C
450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х11х4
Вес, г.
450
Описание товара Паяльник Зубр Профессионал 55413-60
Паяльное оборудование «ЗУБР» разработано в соответствии с самыми высокими требованиями и обеспечивает качественную работу на протяжении всего срока службы. Применяются для пайки медных проводников, отпайки и лужения. Электропаяльник непрерывного нагрева применяется для лужения и пайки медных проводников.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Паяльники
Мощность
60
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, защитный колпачок, документация, упаковка
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
пластик
Тип нагревателя
керамический
Макс. температура жала,°C
450
Страна производитель
Китай
Паяльное оборудование «ЗУБР» разработано в соответствии с самыми высокими требованиями и обеспечивает качественную работу на протяжении всего срока службы. Применяются для пайки медных проводников, отпайки и лужения. Электропаяльник непрерывного нагрева применяется для лужения и пайки медных проводников.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Паяльник Зубр Профессионал 55413-60 - стоимость товара 900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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