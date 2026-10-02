Электропаяльник STAYER PROTerm 60 Вт, конус, 55300-60
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Паяльники
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, припой ПОС61 (15 гр.), складная подставка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб.
В наличии
Код товара: 348223
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 070 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Паяльники
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, припой ПОС61 (15 гр.), складная подставка
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х11х4
Вес, г.
250
Описание товара Электропаяльник STAYER PROTerm 60 Вт, конус, 55300-60
Паяльное оборудование STAYER изготовлено из высококачественных современных материалов. Профессиональный подход и учет всех тенденций развития рынка обеспечивают высокую надежность и длительный срок службы. оборудования. Паяльник оснащен медным жалом со специальным покрытием, обеспечивающим качественную пайку. Легкая двухкомпонентная эргономичная рукоятка. Компактный размер. Жало со специальным покрытием.
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Бренд
Тип товара
Паяльники
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, припой ПОС61 (15 гр.), складная подставка
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Страна производитель
Китай
Паяльное оборудование STAYER изготовлено из высококачественных современных материалов. Профессиональный подход и учет всех тенденций развития рынка обеспечивают высокую надежность и длительный срок службы. оборудования. Паяльник оснащен медным жалом со специальным покрытием, обеспечивающим качественную пайку. Легкая двухкомпонентная эргономичная рукоятка. Компактный размер. Жало со специальным покрытием.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Электропаяльник STAYER PROTerm 60 Вт, конус, 55300-60 - этот товар вы можете купить по цене 1070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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