Муфта ремонтная Gardena 18232-29
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Характеристики
Тип товара
Соединители для шлангов
Тип фитинга
муфта соединительная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%650 руб. 666 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 344282
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Соединители для шлангов
Тип фитинга
муфта соединительная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х4
Вес, г.
20
Описание товара Муфта ремонтная Gardena 18232-29
Муфта ремонтная Gardena 18232-29 - принадлежность для легкого ремонта шлангов диаметром 13 мм. Концы поврежденного шланга надежно фиксируются муфтой благодаря наличию усиленных затяжных гаек. При помощи муфты можно быстро восстановить систему полива.
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Бренд
Тип товара
Соединители для шлангов
Тип фитинга
муфта соединительная
Страна производитель
Китай
Муфта ремонтная Gardena 18232-29 - принадлежность для легкого ремонта шлангов диаметром 13 мм. Концы поврежденного шланга надежно фиксируются муфтой благодаря наличию усиленных затяжных гаек. При помощи муфты можно быстро восстановить систему полива.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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