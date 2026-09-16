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Пистолет поливочный GRINDA F-7, 7 режимов, курок спереди, двухкомпонентный с регулятором напора, PROLine (429120) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пистолет поливочный GRINDA F-7, 7 режимов, курок спереди, двухкомпонентный с регулятором напора, PROLine (429120)

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Пистолет поливочный GRINDA F-7, 7 режимов, курок спереди, двухкомпонентный с регулятором напора, PROLine (429120) - фото 1
Пистолет поливочный GRINDA F-7, 7 режимов, курок спереди, двухкомпонентный с регулятором напора, PROLine (429120) - фото 2
Пистолет поливочный GRINDA F-7, 7 режимов, курок спереди, двухкомпонентный с регулятором напора, PROLine (429120) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
7
  • Пистолет поливочный GRINDA F-7, 7 режимов, курок спереди, двухкомпонентный с регулятором напора, PROLine (429120) - фото 1
  • Пистолет поливочный GRINDA F-7, 7 режимов, курок спереди, двухкомпонентный с регулятором напора, PROLine (429120) - фото 2
  • Пистолет поливочный GRINDA F-7, 7 режимов, курок спереди, двухкомпонентный с регулятором напора, PROLine (429120) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696949
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пистолет поливочный GRINDA F-7, 7 режимов, курок спереди, двухкомпонентный с регулятором напора, PROLine (429120)
690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
7
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
14
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х6
Вес, г.
300

Описание товара Пистолет поливочный GRINDA F-7, 7 режимов, курок спереди, двухкомпонентный с регулятором напора, PROLine (429120)

Профессиональные поливочные пистолеты-распылители GRINDA PROLine отличаются особой прочностью, надёжностью, удобством и долговечностью. Обеспечивают простое, быстрое и герметичное подключение к поливочной системе. Применяется для всех типа полива, мойки и очистки. 7 режимов работы: мягкая струя, конус, аэрирование, жесткая струя, слабая струя, душ, плоская струя.

Отзывы о товаре Пистолет поливочный GRINDA F-7, 7 режимов, курок спереди, двухкомпонентный с регулятором напора, PROLine (429120)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
7
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
14
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональные поливочные пистолеты-распылители GRINDA PROLine отличаются особой прочностью, надёжностью, удобством и долговечностью. Обеспечивают простое, быстрое и герметичное подключение к поливочной системе. Применяется для всех типа полива, мойки и очистки. 7 режимов работы: мягкая струя, конус, аэрирование, жесткая струя, слабая струя, душ, плоская струя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет поливочный GRINDA F-7, 7 режимов, курок спереди, двухкомпонентный с регулятором напора, PROLine (429120) - стоимость товара 690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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