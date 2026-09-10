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Соединитель L-образный Gardena 2780-20 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соединитель L-образный Gardena 2780-20

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Соединитель L-образный Gardena 2780-20 - фото 4
Соединитель L-образный Gardena 2780-20 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соединители и фитинги для систем полива
Материал
пластик
Длина, м
0.254
Тип фитинга
муфта соединительная
  • Соединитель L-образный Gardena 2780-20 - фото 1
  • Соединитель L-образный Gardena 2780-20 - фото 2
  • Соединитель L-образный Gardena 2780-20 - фото 3
  • Соединитель L-образный Gardena 2780-20 - фото 4
  • Соединитель L-образный Gardena 2780-20 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
700 руб.  795 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 345412
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Характеристики

Бренд
Gardena
Тип товара
Соединители и фитинги для систем полива
Материал
пластик
Длина, м
0.254
Тип фитинга
муфта соединительная
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Ширина, см
14.5
Высота, см
10.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х3х3
Вес, г.
200

Описание товара Соединитель L-образный Gardena 2780-20

Система полива Gardena — это идеальное решение для эффективного увлажнения вашего сада. Этот аксессуар отличается компактными размерами: ширина составляет всего 14,5 см, а высота — 10,9 см. С весом всего 0,06 кг он не создаст лишней нагрузки и не займет много места. Система оснащена соединительной муфтой, что позволяет легко интегрировать ее в существующую систему полива. Диаметр подключения в 3/4 дюйма обеспечивает совместимость с большинством стандартных шлангов и фитингов. Бренд Gardena известен своим качеством и надежностью, поэтому вы можете быть уверены в долговечности и эффективности этого продукта. Незаменимый помощник для всех, кто стремится поддерживать свой сад в идеальном состоянии.



Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки

Отзывы о товаре Соединитель L-образный Gardena 2780-20




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Характеристики
Бренд
Gardena
Тип товара
Соединители и фитинги для систем полива
Материал
пластик
Длина, м
0.254
Тип фитинга
муфта соединительная
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Ширина, см
14.5
Высота, см
10.9
Страна производитель
Китай
Описание
Система полива Gardena — это идеальное решение для эффективного увлажнения вашего сада. Этот аксессуар отличается компактными размерами: ширина составляет всего 14,5 см, а высота — 10,9 см. С весом всего 0,06 кг он не создаст лишней нагрузки и не займет много места. Система оснащена соединительной муфтой, что позволяет легко интегрировать ее в существующую систему полива. Диаметр подключения в 3/4 дюйма обеспечивает совместимость с большинством стандартных шлангов и фитингов. Бренд Gardena известен своим качеством и надежностью, поэтому вы можете быть уверены в долговечности и эффективности этого продукта. Незаменимый помощник для всех, кто стремится поддерживать свой сад в идеальном состоянии.


Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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