Соединитель L-образный Gardena 2780-20
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Характеристики
Описание товара Соединитель L-образный Gardena 2780-20
Система полива Gardena — это идеальное решение для эффективного увлажнения вашего сада. Этот аксессуар отличается компактными размерами: ширина составляет всего 14,5 см, а высота — 10,9 см. С весом всего 0,06 кг он не создаст лишней нагрузки и не займет много места. Система оснащена соединительной муфтой, что позволяет легко интегрировать ее в существующую систему полива. Диаметр подключения в 3/4 дюйма обеспечивает совместимость с большинством стандартных шлангов и фитингов. Бренд Gardena известен своим качеством и надежностью, поэтому вы можете быть уверены в долговечности и эффективности этого продукта. Незаменимый помощник для всех, кто стремится поддерживать свой сад в идеальном состоянии.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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