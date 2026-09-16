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Пистолет поливочный RACO 501C, плавная регулировка, курок сзади, пластиковый (4255-55/501C) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пистолет поливочный RACO 501C, плавная регулировка, курок сзади, пластиковый (4255-55/501C)

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Пистолет поливочный RACO 501C, плавная регулировка, курок сзади, пластиковый (4255-55/501C)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Тип фитинга
коннектор
Количество режимов полива
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696969
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Пистолет поливочный RACO 501C, плавная регулировка, курок сзади, пластиковый (4255-55/501C)
730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Тип фитинга
коннектор
Количество режимов полива
3
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
1/2
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
3.5
Высота, см
31
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х14х4
Вес, г.
180

Описание товара Пистолет поливочный RACO 501C, плавная регулировка, курок сзади, пластиковый (4255-55/501C)

Пистолет-распылитель RACO 4255-55/501C сконструирован для полива и орошения садовых растений, кустов и деревьев. Данная модель имеет 3 режима распыления (от жесткой струи до мелких брызг), менять которые легко и просто благодаря регулировочному кольцу, расположенному над курком. Рукоятка пистолета-распылителя имеет особую форму - для удобной работы оператора. Рельефная поверхность не даст выскользнуть из рук. Специальный соединитель, идущий в комплекте, размером 1/2 позволяет без труда подключить пистолет к шлангу. Фиксатор струи значительно облегчает работу и снижает затрачиваемые усилия, нет необходимости зажимать курок, достаточно выбрать нужный режим полива и зафиксировать его. Также его можно применять для чистки мебели и садового оборудования. Изготовлен из высококачественного материала, что гарантирует длительный период эксплуатации.

Отзывы о товаре Пистолет поливочный RACO 501C, плавная регулировка, курок сзади, пластиковый (4255-55/501C)




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Тип фитинга
коннектор
Количество режимов полива
3
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
1/2
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
3.5
Высота, см
31
Страна производитель
Китай
Описание
Пистолет-распылитель RACO 4255-55/501C сконструирован для полива и орошения садовых растений, кустов и деревьев. Данная модель имеет 3 режима распыления (от жесткой струи до мелких брызг), менять которые легко и просто благодаря регулировочному кольцу, расположенному над курком. Рукоятка пистолета-распылителя имеет особую форму - для удобной работы оператора. Рельефная поверхность не даст выскользнуть из рук. Специальный соединитель, идущий в комплекте, размером 1/2 позволяет без труда подключить пистолет к шлангу. Фиксатор струи значительно облегчает работу и снижает затрачиваемые усилия, нет необходимости зажимать курок, достаточно выбрать нужный режим полива и зафиксировать его. Также его можно применять для чистки мебели и садового оборудования. Изготовлен из высококачественного материала, что гарантирует длительный период эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет поливочный RACO 501C, плавная регулировка, курок сзади, пластиковый (4255-55/501C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 730 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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