Пистолет поливочный RACO 501C, плавная регулировка, курок сзади, пластиковый (4255-55/501C)
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Характеристики
Описание товара Пистолет поливочный RACO 501C, плавная регулировка, курок сзади, пластиковый (4255-55/501C)
Пистолет-распылитель RACO 4255-55/501C сконструирован для полива и орошения садовых растений, кустов и деревьев. Данная модель имеет 3 режима распыления (от жесткой струи до мелких брызг), менять которые легко и просто благодаря регулировочному кольцу, расположенному над курком. Рукоятка пистолета-распылителя имеет особую форму - для удобной работы оператора. Рельефная поверхность не даст выскользнуть из рук. Специальный соединитель, идущий в комплекте, размером 1/2 позволяет без труда подключить пистолет к шлангу. Фиксатор струи значительно облегчает работу и снижает затрачиваемые усилия, нет необходимости зажимать курок, достаточно выбрать нужный режим полива и зафиксировать его. Также его можно применять для чистки мебели и садового оборудования. Изготовлен из высококачественного материала, что гарантирует длительный период эксплуатации.
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