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Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674372, 3/4", 15м, урожайный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674372, 3/4", 15м, урожайный

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Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674372, 3/4&quot;, 15м, урожайный - фото 1
Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674372, 3/4&quot;, 15м, урожайный - фото 2
Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674372, 3/4&quot;, 15м, урожайный - фото 3
Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674372, 3/4&quot;, 15м, урожайный - фото 4
Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674372, 3/4&quot;, 15м, урожайный - фото 5
Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674372, 3/4&quot;, 15м, урожайный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
пластик
Длина, м
15
Дальность полива
0
  • Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674372, 3/4&quot;, 15м, урожайный - фото 1
  • Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674372, 3/4&quot;, 15м, урожайный - фото 2
  • Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674372, 3/4&quot;, 15м, урожайный - фото 3
  • Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674372, 3/4&quot;, 15м, урожайный - фото 4
  • Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674372, 3/4&quot;, 15м, урожайный - фото 5
  • Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674372, 3/4&quot;, 15м, урожайный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745153
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674372, 3/4", 15м, урожайный
700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
15
Рассеиватель
нет
Дальность полива
0
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Давление, Бар
15
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
34
Высота, см
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х34х15
Вес, кг.
2.3

Описание товара Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674372, 3/4", 15м, урожайный

Поливочный набор СИБРТЕХ с 15-метровым шлангом поможет организовать полив на участке с подачей воды из ёмкости или водопровода. Пластиковый шланг рассчитан на давление до 15 бар и подключается к системе через диаметр 3/4 дюйма. Набор весит 2,4 кг, а его габариты — 15?34 см, поэтому он не займёт много места при хранении. Практичное решение для регулярного полива сада, огорода и других участков, где важны достаточная длина шланга и универсальный забор воды.

Отзывы о товаре Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674372, 3/4", 15м, урожайный




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
15
Рассеиватель
нет
Дальность полива
0
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Давление, Бар
15
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
34
Развернуть
Высота, см
15
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный набор СИБРТЕХ с 15-метровым шлангом поможет организовать полив на участке с подачей воды из ёмкости или водопровода. Пластиковый шланг рассчитан на давление до 15 бар и подключается к системе через диаметр 3/4 дюйма. Набор весит 2,4 кг, а его габариты — 15?34 см, поэтому он не займёт много места при хранении. Практичное решение для регулярного полива сада, огорода и других участков, где важны достаточная длина шланга и универсальный забор воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674372, 3/4", 15м, урожайный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 700 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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