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Пистолет поливочный GRINDA BM-8, 8 режимов, курок сзади, металлический с TPR, PROLine (8-427339) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пистолет поливочный GRINDA BM-8, 8 режимов, курок сзади, металлический с TPR, PROLine (8-427339)

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Пистолет поливочный GRINDA BM-8, 8 режимов, курок сзади, металлический с TPR, PROLine (8-427339)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696947
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пистолет поливочный GRINDA BM-8, 8 режимов, курок сзади, металлический с TPR, PROLine (8-427339)
690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
8
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Диаметр шланга
1/2; 3/4; 5/8
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
6
Высота, см
18.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х6
Вес, г.
265

Описание товара Пистолет поливочный GRINDA BM-8, 8 режимов, курок сзади, металлический с TPR, PROLine (8-427339)

Металлический поливочный пистолет GRINDA PROLine BM-8 8 режимов, курок сзади, TPR покрытие 8-427339_z02 используется для орошения сада или дачи. Оснащен регулировкой интенсивности распыления в 8 режимах от слабой до жесткой струи для эффективного полива участка. Эргономичная рукоятка с обрезиненным покрытием обеспечивает крепкий хват без скольжения руки. Металлический корпус отличается прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Фиксатор для непрерывной подачи жидкости гарантирует удобство при работе.

Отзывы о товаре Пистолет поливочный GRINDA BM-8, 8 режимов, курок сзади, металлический с TPR, PROLine (8-427339)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
8
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Диаметр шланга
1/2; 3/4; 5/8
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
6
Высота, см
18.5
Страна производитель
Китай
Описание
Металлический поливочный пистолет GRINDA PROLine BM-8 8 режимов, курок сзади, TPR покрытие 8-427339_z02 используется для орошения сада или дачи. Оснащен регулировкой интенсивности распыления в 8 режимах от слабой до жесткой струи для эффективного полива участка. Эргономичная рукоятка с обрезиненным покрытием обеспечивает крепкий хват без скольжения руки. Металлический корпус отличается прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Фиксатор для непрерывной подачи жидкости гарантирует удобство при работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет поливочный GRINDA BM-8, 8 режимов, курок сзади, металлический с TPR, PROLine (8-427339) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 690 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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