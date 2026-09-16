Пистолет поливочный GRINDA 10 режимов, курок сзади, металлический с TPR
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Характеристики
Описание товара Пистолет поливочный GRINDA 10 режимов, курок сзади, металлический с TPR
Пистолет-распылитель 10-ти позиционный CLASSIC Quick-Connection System Grinda 8-427343_z01 предназначен для направленного полива растений на садовом и дачном участке. Подсоединяется к шлангу через соединитель. Эргономичная рукоятка делает работу не утомительной, а захват удобным, исключает выскальзывание. Пистолет-распылитель Гринда предоставляет возможность выбора одного из 10 режимов распыления: жесткая струя, слабая струя, конус, центр, окружность, плоская струя, душ, вертикальный полив, орошение под углом, аэрирование. Фиксатор струи значительно облегчает работу и снижает затрачиваемые усилия, нет необходимости зажимать курок, достаточно выбрать нужный режим полива и зафиксировать его. Можно регулировать интенсивность напора воды. Выполнен из качественного материала, имеет длительный период эксплуатации.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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