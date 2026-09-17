Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674373, 3/4", 20м, урожайный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
резина
Длина, м
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб.
В наличии
Код товара: 745154
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710 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
20
Рассеиватель
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
19
Давление, Бар
15
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
35
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х14
Вес, кг.
3.14
Описание товара Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674373, 3/4", 20м, урожайный
Поливочный набор СИБРТЕХ с 20-метровым шлангом — практичное решение для полива на участке. Длина позволяет удобно работать на заметном расстоянии от точки подключения, а забор воды возможен как из ёмкости, так и из водопровода. Шланг выполнен из резины и рассчитан на давление до 15 бар. Подключение диаметром 3/4 дюйма подходит для соответствующих систем полива. Компактные размеры 35?30 см и вес 3,3 кг делают набор удобным для хранения и перемещения. Ручной формат без фиксатора для длительного полива и рассеивателя позволяет использовать его для направленной подачи воды.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
20
Рассеиватель
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
19
Давление, Бар
15
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
35
Высота, см
30
Развернуть
Страна производитель
Китай
Поливочный набор СИБРТЕХ с 20-метровым шлангом — практичное решение для полива на участке. Длина позволяет удобно работать на заметном расстоянии от точки подключения, а забор воды возможен как из ёмкости, так и из водопровода. Шланг выполнен из резины и рассчитан на давление до 15 бар. Подключение диаметром 3/4 дюйма подходит для соответствующих систем полива. Компактные размеры 35?30 см и вес 3,3 кг делают набор удобным для хранения и перемещения. Ручной формат без фиксатора для длительного полива и рассеивателя позволяет использовать его для направленной подачи воды.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674373, 3/4", 20м, урожайный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 710 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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