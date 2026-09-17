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Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674373, 3/4", 20м, урожайный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674373, 3/4", 20м, урожайный

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Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674373, 3/4&quot;, 20м, урожайный - фото 1
Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674373, 3/4&quot;, 20м, урожайный - фото 2
Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674373, 3/4&quot;, 20м, урожайный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
резина
Длина, м
20
  • Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674373, 3/4&quot;, 20м, урожайный - фото 1
  • Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674373, 3/4&quot;, 20м, урожайный - фото 2
  • Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674373, 3/4&quot;, 20м, урожайный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745154
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674373, 3/4", 20м, урожайный
710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
20
Рассеиватель
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
19
Давление, Бар
15
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
35
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х14
Вес, кг.
3.14

Описание товара Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674373, 3/4", 20м, урожайный

Поливочный набор СИБРТЕХ с 20-метровым шлангом — практичное решение для полива на участке. Длина позволяет удобно работать на заметном расстоянии от точки подключения, а забор воды возможен как из ёмкости, так и из водопровода. Шланг выполнен из резины и рассчитан на давление до 15 бар. Подключение диаметром 3/4 дюйма подходит для соответствующих систем полива. Компактные размеры 35?30 см и вес 3,3 кг делают набор удобным для хранения и перемещения. Ручной формат без фиксатора для длительного полива и рассеивателя позволяет использовать его для направленной подачи воды.

Отзывы о товаре Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674373, 3/4", 20м, урожайный




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
20
Рассеиватель
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
19
Давление, Бар
15
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
35
Высота, см
30
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Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный набор СИБРТЕХ с 20-метровым шлангом — практичное решение для полива на участке. Длина позволяет удобно работать на заметном расстоянии от точки подключения, а забор воды возможен как из ёмкости, так и из водопровода. Шланг выполнен из резины и рассчитан на давление до 15 бар. Подключение диаметром 3/4 дюйма подходит для соответствующих систем полива. Компактные размеры 35?30 см и вес 3,3 кг делают набор удобным для хранения и перемещения. Ручной формат без фиксатора для длительного полива и рассеивателя позволяет использовать его для направленной подачи воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный армированный ПВХ СИБРТЕХ 674373, 3/4", 20м, урожайный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 710 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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