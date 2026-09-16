Распылитель круговой RACO 665C, с 3-мя поворотными соплами, динамический (4260-55/665C)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
круговой
Количество сопел
3
Площадь полива
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб.
В наличии
Код товара: 697002
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
690 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
круговой
Количество сопел
3
Площадь полива
0
Форма участка полива
круг
Ширина, см
5.5
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х15х6
Вес, г.
112
Описание товара Распылитель круговой RACO 665C, с 3-мя поворотными соплами, динамический (4260-55/665C)
Круговой распылитель RACO 4260-55/665C предназначен для полива территорий площадью до 180 квадратных метров. Пика с четырьмя ребрами упрощает установку распылителя - легко и прочно входит в грунт. Инструмент изготовлен из ударопрочной пластмассы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
круговой
Количество сопел
3
Площадь полива
0
Форма участка полива
круг
Ширина, см
5.5
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Круговой распылитель RACO 4260-55/665C предназначен для полива территорий площадью до 180 квадратных метров. Пика с четырьмя ребрами упрощает установку распылителя - легко и прочно входит в грунт. Инструмент изготовлен из ударопрочной пластмассы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Распылитель круговой RACO 665C, с 3-мя поворотными соплами, динамический (4260-55/665C) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 690 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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