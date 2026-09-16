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Распылитель импульсный RACO 716C, на пике, пластиковый (4260-55/716C) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Распылитель импульсный RACO 716C, на пике, пластиковый (4260-55/716C)

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Распылитель импульсный RACO 716C, на пике, пластиковый (4260-55/716C) - фото 1
Распылитель импульсный RACO 716C, на пике, пластиковый (4260-55/716C) - фото 2
Распылитель импульсный RACO 716C, на пике, пластиковый (4260-55/716C) - фото 3
Распылитель импульсный RACO 716C, на пике, пластиковый (4260-55/716C) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
импульсный
Дальность полива
10
Количество сопел
1
Площадь полива
0
  • Распылитель импульсный RACO 716C, на пике, пластиковый (4260-55/716C) - фото 1
  • Распылитель импульсный RACO 716C, на пике, пластиковый (4260-55/716C) - фото 2
  • Распылитель импульсный RACO 716C, на пике, пластиковый (4260-55/716C) - фото 3
  • Распылитель импульсный RACO 716C, на пике, пластиковый (4260-55/716C) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696995
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Распылитель импульсный RACO 716C, на пике, пластиковый (4260-55/716C)
660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
импульсный
Дальность полива
10
Количество сопел
1
Площадь полива
0
Ширина, см
5
Высота, см
37.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х12х6
Вес, г.
131

Описание товара Распылитель импульсный RACO 716C, на пике, пластиковый (4260-55/716C)

Импульсный распылитель RACO 4260-55/716C на прочной пике из ударостойкого пластика найдет свое применение у любителей зеленых газонов и цветущих клумб. Возможно использование в оросительных системах. Трубное соединение 1/2 дюйма.

Отзывы о товаре Распылитель импульсный RACO 716C, на пике, пластиковый (4260-55/716C)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
импульсный
Дальность полива
10
Количество сопел
1
Площадь полива
0
Ширина, см
5
Высота, см
37.5
Страна производитель
Китай
Описание
Импульсный распылитель RACO 4260-55/716C на прочной пике из ударостойкого пластика найдет свое применение у любителей зеленых газонов и цветущих клумб. Возможно использование в оросительных системах. Трубное соединение 1/2 дюйма.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Распылитель импульсный RACO 716C, на пике, пластиковый (4260-55/716C) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 660 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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