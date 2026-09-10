Мультиаэрогриль VES G-101-EVA
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 342683
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х33х29
Вес, кг.
3
Описание товара Мультиаэрогриль VES G-101-EVA
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРБО АЭРОГРИЛЬ С ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ TURBOAIR CIRCULATION И БОЛЬШИМ НАБОРОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ РАСШИРЯЮЩИХ ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОТОВКИ
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