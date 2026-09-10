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Опрыскиватель Patriot PT-18AC (755302532) 16л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Опрыскиватель Patriot PT-18AC (755302532) 16л

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Опрыскиватель Patriot PT-18AC (755302532) 16л - фото 1
Опрыскиватель Patriot PT-18AC (755302532) 16л - фото 2
Опрыскиватель Patriot PT-18AC (755302532) 16л - фото 3
Опрыскиватель Patriot PT-18AC (755302532) 16л - фото 4
Опрыскиватель Patriot PT-18AC (755302532) 16л - фото 5
Опрыскиватель Patriot PT-18AC (755302532) 16л - фото 6
Опрыскиватель Patriot PT-18AC (755302532) 16л - фото 7
Опрыскиватель Patriot PT-18AC (755302532) 16л - фото 8
Опрыскиватель Patriot PT-18AC (755302532) 16л - фото 9
Опрыскиватель Patriot PT-18AC (755302532) 16л - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
16
Расход жидкости, л/мин
3.1
  • Опрыскиватель Patriot PT-18AC (755302532) 16л - фото 1
  • Опрыскиватель Patriot PT-18AC (755302532) 16л - фото 2
  • Опрыскиватель Patriot PT-18AC (755302532) 16л - фото 3
  • Опрыскиватель Patriot PT-18AC (755302532) 16л - фото 4
  • Опрыскиватель Patriot PT-18AC (755302532) 16л - фото 5
  • Опрыскиватель Patriot PT-18AC (755302532) 16л - фото 6
  • Опрыскиватель Patriot PT-18AC (755302532) 16л - фото 7
  • Опрыскиватель Patriot PT-18AC (755302532) 16л - фото 8
  • Опрыскиватель Patriot PT-18AC (755302532) 16л - фото 9
  • Опрыскиватель Patriot PT-18AC (755302532) 16л - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
4 710 руб.  7 488 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 341850
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
США
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
16
Расход жидкости, л/мин
3.1
Высота, см
280
Ширина, см
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х39х28
Вес, кг.
1.8

Описание товара Опрыскиватель Patriot PT-18AC (755302532) 16л

Аккумуляторный распылитель PATRIOT PT-18AC 755302532 предназначен, для химической защиты растений от вредителей и болезней, борьбы с сорной растительностью, распыления воды, удобрений, гербицидов, пестицидов, противоэпидемической обработки скота и т.д. Отличается эффективностью, мобильностью, экологичностью. За счет наличия ремней обеспечивается удобство переноски на спине. Большой бак для смеси объемом 16 л обеспечивает длительную работу без дозаправки.

Отзывы о товаре Опрыскиватель Patriot PT-18AC (755302532) 16л




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
США
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
16
Расход жидкости, л/мин
3.1
Высота, см
280
Ширина, см
55
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторный распылитель PATRIOT PT-18AC 755302532 предназначен, для химической защиты растений от вредителей и болезней, борьбы с сорной растительностью, распыления воды, удобрений, гербицидов, пестицидов, противоэпидемической обработки скота и т.д. Отличается эффективностью, мобильностью, экологичностью. За счет наличия ремней обеспечивается удобство переноски на спине. Большой бак для смеси объемом 16 л обеспечивает длительную работу без дозаправки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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