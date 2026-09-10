Опрыскиватель Гидроагрегат Премиум 9л
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Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 341843
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
43х31х22
Вес, кг.
1.6
Описание товара Опрыскиватель Гидроагрегат Премиум 9л
Опрыскиватель Гидроагрегат 9 л Р1-00000978 предназначен для выполнения широкого спектра задач. Подойдет для обработки растений удобрениями и препаратами для защиты от вредителей. Пригоден для проведения дезинфекций жилых и нежилых помещений, а также для мытья окон и других поверхностей. Регулируемая форсунка позволит подобрать оптимальную струю для выполнения любых задач.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Опрыскиватель Гидроагрегат 9 л Р1-00000978 предназначен для выполнения широкого спектра задач. Подойдет для обработки растений удобрениями и препаратами для защиты от вредителей. Пригоден для проведения дезинфекций жилых и нежилых помещений, а также для мытья окон и других поверхностей. Регулируемая форсунка позволит подобрать оптимальную струю для выполнения любых задач.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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