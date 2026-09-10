Блендер погружной Bosch MS61B6170

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Характеристики
Тип товара
Блендеры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 337973
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Максимальная мощность мотора 1000 Вт для переработки даже твердых ингредиентов и для эффективной работы всех насадок. Quattro Blade технология: инновационный нож с 4 острыми лезвиями для получения идеальных результатов. Эргономичная форма рукоятки и большие удобные кнопки обеспечивают комфортное использование блендера во время приготовления любимых блюд. 12 настроек скорости плюс функция Турбо для получения идеальной консистенции для любого рецепта. Механизм щелчка: насадку легко отсоединить нажатием кнопок, чтобы почистить после использования. Погружная часть блендера изготовлена из высококачественной нержавеющей стали. Надежное немецкое качество от BOSCH: материал долговечный, не влияет на вкус продуктов, подходит для мытья в посудомоечной машине. Универсальный измельчитель для приготовления мясного фарша, измельчения сыра, орехов, лука и зелени. Специальный нож для колки льда в универсальном измельчителе. Венчик из нержавеющей стали, используется для взбивания яичного белка, крема из сливок и замешивания жидкого теста для блинчиков. Прозрачный мерный стакан с крышкой для хранения переработанных продуктов в холодильнике.
Максимальная мощность мотора 1000 Вт для переработки даже твердых ингредиентов и для эффективной работы всех насадок. Quattro Blade технология: инновационный нож с 4 острыми лезвиями для получения идеальных результатов. Эргономичная форма рукоятки и большие удобные кнопки обеспечивают комфортное использование блендера во время приготовления любимых блюд. 12 настроек скорости плюс функция Турбо для получения идеальной консистенции для любого рецепта. Механизм щелчка: насадку легко отсоединить нажатием кнопок, чтобы почистить после использования. Погружная часть блендера изготовлена из высококачественной нержавеющей стали. Надежное немецкое качество от BOSCH: материал долговечный, не влияет на вкус продуктов, подходит для мытья в посудомоечной машине. Универсальный измельчитель для приготовления мясного фарша, измельчения сыра, орехов, лука и зелени. Специальный нож для колки льда в универсальном измельчителе. Венчик из нержавеющей стали, используется для взбивания яичного белка, крема из сливок и замешивания жидкого теста для блинчиков. Прозрачный мерный стакан с крышкой для хранения переработанных продуктов в холодильнике.
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