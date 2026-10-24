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Триммер Centek CT-2179 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер Centek CT-2179

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Триммер Centek CT-2179 - фото 1
Триммер Centek CT-2179 - фото 2
Триммер Centek CT-2179 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
  • Триммер Centek CT-2179 - фото 1
  • Триммер Centek CT-2179 - фото 2
  • Триммер Centek CT-2179 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 337937
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Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Триммер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х10х5
Вес, г.
132

Описание товара Триммер Centek CT-2179

Триммер Centek CT-2179 - простое в использовании устройство. Оно применяется для сбривания волос в носу и в ушах. При проектировании особенное внимание было уделено формам. Триммер сможет подобраться во все зоны. Centek CT-2179 способен применяться для стрижки бороды и усов. Он поможет быстро и легко подравнять их. Удается создать стильный образ с помощью данного устройства. Основной цвет - черный, дизайн изделия простой. В комплекте поставляются две насадки. Они обеспечивают качественную стрижку. Вариант установки длины один. Но пользоваться триммером комфортно, со своими задачами он справляется прекрасно. Лезвия выполнены из нержавеющей стали. Они не затупляются в процессе эксплуатации и сохраняют высокую остроту. Элементы не подвергаются коррозии, они остаются в отличном состоянии. Питание триммер получает от элементов АА. Время работы - около 50 минут. Этого хватит для нескольких продолжительных стрижек. В комплекте поставляется щеточка для очистки. Присутствует удобный кейс. Он может использоваться для хранения и для переноски изделия.

Отзывы о товаре Триммер Centek CT-2179




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Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Триммер
Страна производитель
Китай
Описание
Триммер Centek CT-2179 - простое в использовании устройство. Оно применяется для сбривания волос в носу и в ушах. При проектировании особенное внимание было уделено формам. Триммер сможет подобраться во все зоны. Centek CT-2179 способен применяться для стрижки бороды и усов. Он поможет быстро и легко подравнять их. Удается создать стильный образ с помощью данного устройства. Основной цвет - черный, дизайн изделия простой. В комплекте поставляются две насадки. Они обеспечивают качественную стрижку. Вариант установки длины один. Но пользоваться триммером комфортно, со своими задачами он справляется прекрасно. Лезвия выполнены из нержавеющей стали. Они не затупляются в процессе эксплуатации и сохраняют высокую остроту. Элементы не подвергаются коррозии, они остаются в отличном состоянии. Питание триммер получает от элементов АА. Время работы - около 50 минут. Этого хватит для нескольких продолжительных стрижек. В комплекте поставляется щеточка для очистки. Присутствует удобный кейс. Он может использоваться для хранения и для переноски изделия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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