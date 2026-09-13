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Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт)

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Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 1
Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 2
Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 3
Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 4
Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 5
Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 6
Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 7
Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 8
Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 9
Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 10
Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 11
Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 12
Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 13
Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 14
Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 15
Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 16
Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 17
Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 18
Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 19
Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
  • Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 1
  • Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 2
  • Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 3
  • Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 4
  • Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 5
  • Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 6
  • Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 7
  • Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 8
  • Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 9
  • Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 10
  • Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 11
  • Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 12
  • Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 13
  • Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 14
  • Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 15
  • Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 16
  • Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 17
  • Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 18
  • Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 19
  • Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703756
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Триммер
Размеры в упаковке, см
17х13х6
Вес, г.
163

Описание товара Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт)

Hyundai H-HT6010 – это незаменимое устройство для тех, кто привык к экспериментам с собственным образам и не привык идти на компромиссы, когда дело касается стиля. Прибор позволяет создавать шедевры из лицевой шевелюры. Бакенбарды, аккуратная испаньолка или классические усы – теперь эти изыски можно создавать самостоятельно за считанные минуты и без похода в барбершоп. Для этого в комплекте с триммером поставляется сразу три насадки. Первая – тонкая и вертикальная – нужна для ухода за лицом (подравнивания висков, бровей и окантовки). Вторая насадка горизонтальная, она отлично подходит для создания опрятного вида усов и бороды, а также быстро равняет их до необходимой длины. Последняя насадка с тонким кноцом требуется для удаления волос в ушах и носу. Для каждого вида стайлинга в инструкции на русском языке дана исчерпывающая информация. Корпус Hyundai H-HT6010 имеет лаконичный дизайн, он выполнен в графитовом чёрном цвете и идеально ложится в руку. Прибор имеет скромные габариты и вес, поэтому его можно легко взять с собой в командировку или другую дальнюю поездку, не опасаясь, что триммер займет слишком много места или создаст перевес. Само устройство и все его насадки эргономично хранятся в специальной док-станции и не занимают много места. Hyundai H-HT6010 включается и выключается посредством единственного переключателя на передней части. Скоростной режим в приборе предусмотрен один, поэтому быстро разобраться с его работой сможет даже новичок, далёкий от парикмахерского дела – всё очень интуитивно. Основные моменты, связанные с эксплуатацией, исчерпывающе описаны в прилагаемой инструкции на русском языке.

Отзывы о товаре Триммер Hyundai H-HT6010 графит/черный (насадок в компл:3шт)




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Триммер
Описание
Hyundai H-HT6010 – это незаменимое устройство для тех, кто привык к экспериментам с собственным образам и не привык идти на компромиссы, когда дело касается стиля. Прибор позволяет создавать шедевры из лицевой шевелюры. Бакенбарды, аккуратная испаньолка или классические усы – теперь эти изыски можно создавать самостоятельно за считанные минуты и без похода в барбершоп. Для этого в комплекте с триммером поставляется сразу три насадки. Первая – тонкая и вертикальная – нужна для ухода за лицом (подравнивания висков, бровей и окантовки). Вторая насадка горизонтальная, она отлично подходит для создания опрятного вида усов и бороды, а также быстро равняет их до необходимой длины. Последняя насадка с тонким кноцом требуется для удаления волос в ушах и носу. Для каждого вида стайлинга в инструкции на русском языке дана исчерпывающая информация. Корпус Hyundai H-HT6010 имеет лаконичный дизайн, он выполнен в графитовом чёрном цвете и идеально ложится в руку. Прибор имеет скромные габариты и вес, поэтому его можно легко взять с собой в командировку или другую дальнюю поездку, не опасаясь, что триммер займет слишком много места или создаст перевес. Само устройство и все его насадки эргономично хранятся в специальной док-станции и не занимают много места. Hyundai H-HT6010 включается и выключается посредством единственного переключателя на передней части. Скоростной режим в приборе предусмотрен один, поэтому быстро разобраться с его работой сможет даже новичок, далёкий от парикмахерского дела – всё очень интуитивно. Основные моменты, связанные с эксплуатацией, исчерпывающе описаны в прилагаемой инструкции на русском языке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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