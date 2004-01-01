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Фрезер универсальный Интерскол ФМ-67/2200Э купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фрезер универсальный Интерскол ФМ-67/2200Э

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Фрезер универсальный Интерскол ФМ-67/2200Э
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фрезер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 33679
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Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
Фрезер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х33х21
Вес, кг.
7

Описание товара Фрезер универсальный Интерскол ФМ-67/2200Э

Фрезер универсальный Интерскол ФМ-67/2200Э - это мощный и высокопроизводительный электроинструмент, используемый для фигурной обработки деревянных заготовок. Данная модель оптимизирована для работы на фрезерном столе. Предусмотрена возможность ограничения пускового тока для мягкого старта устройства. Прорезиненные рукоятки предотвращают выскальзывание инструмента из рук. Фрезер Интерскол ФМ-67/2200Э снабжен металлической направляющей, электроникой для поддержания необходимого числа оборотов и шкалой для установки глубины фрезеровки.

Характеристики:

  • Мощность: 2200 Вт
  • Напряжение: 220 В
  • Цанга: 8-12 мм
  • Скорость на холостом ходу: 8000-21000 об/мин
  • Глубина реза: 67 мм
  • Вес: 6 кг



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Отзывы о товаре Фрезер универсальный Интерскол ФМ-67/2200Э




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
Фрезер
Страна производитель
Китай
Описание

Фрезер универсальный Интерскол ФМ-67/2200Э - это мощный и высокопроизводительный электроинструмент, используемый для фигурной обработки деревянных заготовок. Данная модель оптимизирована для работы на фрезерном столе. Предусмотрена возможность ограничения пускового тока для мягкого старта устройства. Прорезиненные рукоятки предотвращают выскальзывание инструмента из рук. Фрезер Интерскол ФМ-67/2200Э снабжен металлической направляющей, электроникой для поддержания необходимого числа оборотов и шкалой для установки глубины фрезеровки.

Характеристики:

  • Мощность: 2200 Вт
  • Напряжение: 220 В
  • Цанга: 8-12 мм
  • Скорость на холостом ходу: 8000-21000 об/мин
  • Глубина реза: 67 мм
  • Вес: 6 кг


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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