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Телевизор ASANO LCD 24" 24LH1110T купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор ASANO LCD 24" 24LH1110T

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Телевизор ASANO LCD 24&quot; 24LH1110T - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2019
Цвет
черный
Тип матрицы
VA
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
HD
Количество HDMI
1
Количество USB
1
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
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  • Телевизор ASANO LCD 24&quot; 24LH1110T - фото 2
  • Телевизор ASANO LCD 24&quot; 24LH1110T - фото 3
  • Телевизор ASANO LCD 24&quot; 24LH1110T - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 330058
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Аксессуары для Телевизор ASANO LCD 24" 24LH1110T



Характеристики

Бренд
Asano
Тип товара
Телевизоры
Входы
AV, компонентный, HDMI, USB
Выходы
коаксиальный
Особенности звука
объемное звучание (Surround), стереозвук
Тип экрана
LED
Год выпуска
2019
Цвет
черный
Тип матрицы
VA
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
HD
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, SCART, USB Type-A, вход HDMI, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI/CI+
Количество HDMI
1
Количество USB
1
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х41х9
Вес, кг.
3.4

Описание товара Телевизор ASANO LCD 24" 24LH1110T

Частота смены кадров 60 Гц. Телетекст. Таймер сна. Яркость 200 кд/м2. Защита от детей. Функция TimeShift. Запись видео на USB-накопитель.

Отзывы о товаре Телевизор ASANO LCD 24" 24LH1110T




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Характеристики
Бренд
Asano
Тип товара
Телевизоры
Входы
AV, компонентный, HDMI, USB
Выходы
коаксиальный
Особенности звука
объемное звучание (Surround), стереозвук
Тип экрана
LED
Год выпуска
2019
Цвет
черный
Тип матрицы
VA
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
HD
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Развернуть
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, SCART, USB Type-A, вход HDMI, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI/CI+
Количество HDMI
1
Количество USB
1
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Описание
Частота смены кадров 60 Гц. Телетекст. Таймер сна. Яркость 200 кд/м2. Защита от детей. Функция TimeShift. Запись видео на USB-накопитель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор ASANO LCD 24" 24LH1110T - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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