Top.Mail.Ru
МФУ струйное HP OfficeJet 8013 (1KR70B) черный/белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

МФУ струйное HP OfficeJet 8013 (1KR70B) черный/белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
МФУ струйное HP OfficeJet 8013 (1KR70B) черный/белый - фото 1
МФУ струйное HP OfficeJet 8013 (1KR70B) черный/белый - фото 2
МФУ струйное HP OfficeJet 8013 (1KR70B) черный/белый - фото 3
МФУ струйное HP OfficeJet 8013 (1KR70B) черный/белый - фото 4
МФУ струйное HP OfficeJet 8013 (1KR70B) черный/белый - фото 5
МФУ струйное HP OfficeJet 8013 (1KR70B) черный/белый - фото 6
МФУ струйное HP OfficeJet 8013 (1KR70B) черный/белый - фото 7
МФУ струйное HP OfficeJet 8013 (1KR70B) черный/белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ струйное
  • МФУ струйное HP OfficeJet 8013 (1KR70B) черный/белый - фото 1
  • МФУ струйное HP OfficeJet 8013 (1KR70B) черный/белый - фото 2
  • МФУ струйное HP OfficeJet 8013 (1KR70B) черный/белый - фото 3
  • МФУ струйное HP OfficeJet 8013 (1KR70B) черный/белый - фото 4
  • МФУ струйное HP OfficeJet 8013 (1KR70B) черный/белый - фото 5
  • МФУ струйное HP OfficeJet 8013 (1KR70B) черный/белый - фото 6
  • МФУ струйное HP OfficeJet 8013 (1KR70B) черный/белый - фото 7
  • МФУ струйное HP OfficeJet 8013 (1KR70B) черный/белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 317285
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
МФУ струйное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х40х30
Вес, кг.
11

Описание товара МФУ струйное HP OfficeJet 8013 (1KR70B) черный/белый

Цветной принтер с технологией струйной печати позволяет печатать со скоростью до 10 страниц в минуту и до 18 страниц в минуту при черно-белой печати. Вывод первой черно-белой страницы через 13 сек, первой цветной страницы через 17 сек. Рекомендуемый объём печати до 800 страниц в месяц. Автоматическая двусторонняя печать с лотком для подачи на 35 листов. Максимальный формат бумаги А4 (210 ? 297 мм). Благодаря подключению по Wi-Fi сети Вы можете воспользоваться всеми функциями мобильной печати: быстрый доступ и печать документов из Dropbox и Google Drive, из электронной почты или облака, со смартфона или планшета. Так же Вы можете настраивать ярлыки Smart Tasks и автоматизировать повторяющиеся задачи.

Отзывы о товаре МФУ струйное HP OfficeJet 8013 (1KR70B) черный/белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
МФУ струйное
Страна производитель
Китай
Описание
Цветной принтер с технологией струйной печати позволяет печатать со скоростью до 10 страниц в минуту и до 18 страниц в минуту при черно-белой печати. Вывод первой черно-белой страницы через 13 сек, первой цветной страницы через 17 сек. Рекомендуемый объём печати до 800 страниц в месяц. Автоматическая двусторонняя печать с лотком для подачи на 35 листов. Максимальный формат бумаги А4 (210 ? 297 мм). Благодаря подключению по Wi-Fi сети Вы можете воспользоваться всеми функциями мобильной печати: быстрый доступ и печать документов из Dropbox и Google Drive, из электронной почты или облака, со смартфона или планшета. Так же Вы можете настраивать ярлыки Smart Tasks и автоматизировать повторяющиеся задачи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ струйное HP OfficeJet 8013 (1KR70B) черный/белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...