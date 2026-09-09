МФУ HP Smart Tank 615
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Характеристики
Описание товара МФУ HP Smart Tank 615
Многофункциональное устройство с технологией термальной струйной печати, размером 449x373x198 мм, поддерживает подключение через USB 2.0, Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth LE, имеет беспроводную печать BLE, сенсорный монохромный графический дисплей 5.59 см (2.2) и встроенную память 256 МБ. Потребляемая мощность 3.82 Вт, питание 200 — 240 В, 50/60 Гц. Возможность мобильного управления устройством, с помощью приложений: HP Smart, Apple AirPrint, HP ePrint, сертификация Mopria. Данная модель легка в настройке и совместима со множеством ОС, таких, как: Windows 10, 8.1, 8, 7, OSxv10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 (ранее OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14. Поддержка файловых форматов для работы: BMP, PDF, JPG, PNG, TIF. Указанное устройство поддерживает ручную двухстороннюю печать и объём входного лотка подачи бумаги 100 листов. Поддерживаемые форматы бумаги для печати: A4, А6, B5, конверт DL. Типы совместимых носителей: бумага (обычная, матовая, глянцевая), конверты, фотобумага и другие типы бумаги, поддерживаемые для струйной печати. Рекомендуемая плотность 75 г/м?. Для печати используется 4 картриджа (чёрный и три цветных). Рекомендуемая нагрузка печати в месяц (формат А4) до 1000 страниц. Множественное копирование выводит до 99 копий за один раз.
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