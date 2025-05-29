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МФУ лазерное Pantum M6507W серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ лазерное Pantum M6507W серый

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МФУ лазерное Pantum M6507W серый - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Двусторонняя печать
нет
Скорость черно-белой печати, стр/мин
22
Скорость копирования, стр/мин
22
  • МФУ лазерное Pantum M6507W серый - фото 1
  • МФУ лазерное Pantum M6507W серый - фото 2
  • МФУ лазерное Pantum M6507W серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 317250
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Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Емкость выходного лотка, л
100
Комплектация
МФУ Pantum, стартовый картридж PC-211EV/PC-211P 1600 страниц, краткое руководство по установке, шнур питания, USB кабель для подключения к компьютеру, гарантийный талон, CD с драйверами и документацией
Особенности
печатает на картоне/карточках/конвертах/пленках, мобильные технологии печати Apple AirPrint (iOS), Mopria (Android)
Двусторонняя печать
нет
Скорость черно-белой печати, стр/мин
22
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Скорость копирования, стр/мин
22
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Интерфейсы
Wi-Fi, USB
Поддержка Air Print
Да
Материалы печати
конверты, карточки, пленка
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
50
Потребляемая мощность при работе, Вт
495
Габариты ШхГхВ, мм
417x305x244
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
9

Описание товара МФУ лазерное Pantum M6507W серый

Pantum M6507W - компактное монохромное лазерное МФУ "3-в-1" (печать, сканирование, копирование), ориентированное на дом и малый офис. Устройство сочетает скорость до 22 стр/мин и встроенный Wi-Fi, что позволяет удобно печатать документы с ПК, ноутбуков и мобильных устройств.

Для каких задач и нагрузок

МФУ рассчитано на ежемесячную нагрузку до 20 000 страниц, что достаточно для небольшого офиса или активного домашнего использования. Печать только чёрным цветом делает модель оптимальной для текстовых документов, отчётов, бланков и учебных материалов без упора на фото.

Ключевые особенности

Разрешение печати, сканирования и копирования до 1200?1200 dpi обеспечивает хорошую читаемость мелкого текста и схем. Время выхода первой страницы около 7.8 секунды сокращает ожидание при кратковременных задачах печати. Есть модуль Wi-Fi и USB-интерфейс, поддерживаются Windows, Linux и macOS, а лоток подачи рассчитан примерно на 150 листов.

Важные нюансы перед покупкой

Аппарат не поддерживает автоматическую двустороннюю печать - её нужно делать вручную, переворачивая стопку бумаги. Используется один чёрный картридж ресурса порядка 1600 страниц, поэтому стоит заранее предусмотреть запасной расходник, если планируются большие объёмы печати.



Теги товара: черно-белые

Отзывы о товаре МФУ лазерное Pantum M6507W серый

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Татьяна А.

Достоинства:


Комментарий:
Принтер нравится. Быстрая и качественная печать.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Олег М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар, все работает, упакован надёжно, вкусная цена, однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Печатает прекрасно копии напечатанных на нём документы копирует так что его как будто напечатали
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично работает. Пришло в целой упаковке. Качество печати отличное, можно увидеть в ролике.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Людмила О.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл всё,хорошо, но был отказ так как заказала не ту модель
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
все отлично! быстро получили, подключили и уже опробовали! для домашних целей отличный вариант! спасибо за качество по доступной цене
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Со сканером ещё не разобралась. Надеюсь, что удачная покупка
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Отличный принтер для своей цены.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Геннадий К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мфу, удобный дисплей поворотный, товаром доволен
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
An

Достоинства:


Комментарий:
отличный принтер, взяли уже второй для работы, продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Карина А.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл быстро, запакован очень бережно. работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Галина Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка, хорошо упаковано, Инструкция на русском языке, установили и подключили быстро, качество печати хорошее
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, прекрасно упакован. Сканирует, печатает, пока все норм
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
ещё не включал,видно будет. после отпишусь.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
классный. советую в покупке
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Взял простой без вай фая , сканирует печатает . РЕКОМЕНДУЮ.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Диляра Р.

Достоинства:


Комментарий:
принтер хороший,благодарю!!!
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2024
Наталья Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший принтер+сканер+копир для домашнего использования. Драйвер скачала с инэта и быстро установила. Рекомендую



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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Емкость выходного лотка, л
100
Комплектация
МФУ Pantum, стартовый картридж PC-211EV/PC-211P 1600 страниц, краткое руководство по установке, шнур питания, USB кабель для подключения к компьютеру, гарантийный талон, CD с драйверами и документацией
Особенности
печатает на картоне/карточках/конвертах/пленках, мобильные технологии печати Apple AirPrint (iOS), Mopria (Android)
Двусторонняя печать
нет
Скорость черно-белой печати, стр/мин
22
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Скорость копирования, стр/мин
22
Тип сканирующего устройства
планшетный
Развернуть
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Интерфейсы
Wi-Fi, USB
Поддержка Air Print
Да
Материалы печати
конверты, карточки, пленка
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
50
Потребляемая мощность при работе, Вт
495
Габариты ШхГхВ, мм
417x305x244
Страна производитель
Китай
Описание

Pantum M6507W - компактное монохромное лазерное МФУ "3-в-1" (печать, сканирование, копирование), ориентированное на дом и малый офис. Устройство сочетает скорость до 22 стр/мин и встроенный Wi-Fi, что позволяет удобно печатать документы с ПК, ноутбуков и мобильных устройств.

Для каких задач и нагрузок

МФУ рассчитано на ежемесячную нагрузку до 20 000 страниц, что достаточно для небольшого офиса или активного домашнего использования. Печать только чёрным цветом делает модель оптимальной для текстовых документов, отчётов, бланков и учебных материалов без упора на фото.

Ключевые особенности

Разрешение печати, сканирования и копирования до 1200?1200 dpi обеспечивает хорошую читаемость мелкого текста и схем. Время выхода первой страницы около 7.8 секунды сокращает ожидание при кратковременных задачах печати. Есть модуль Wi-Fi и USB-интерфейс, поддерживаются Windows, Linux и macOS, а лоток подачи рассчитан примерно на 150 листов.

Важные нюансы перед покупкой

Аппарат не поддерживает автоматическую двустороннюю печать - её нужно делать вручную, переворачивая стопку бумаги. Используется один чёрный картридж ресурса порядка 1600 страниц, поэтому стоит заранее предусмотреть запасной расходник, если планируются большие объёмы печати.



Теги товара: черно-белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Татьяна А.

Достоинства:


Комментарий:
Принтер нравится. Быстрая и качественная печать.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Олег М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар, все работает, упакован надёжно, вкусная цена, однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Печатает прекрасно копии напечатанных на нём документы копирует так что его как будто напечатали
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично работает. Пришло в целой упаковке. Качество печати отличное, можно увидеть в ролике.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Людмила О.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл всё,хорошо, но был отказ так как заказала не ту модель
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
все отлично! быстро получили, подключили и уже опробовали! для домашних целей отличный вариант! спасибо за качество по доступной цене
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Со сканером ещё не разобралась. Надеюсь, что удачная покупка
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Отличный принтер для своей цены.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Геннадий К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мфу, удобный дисплей поворотный, товаром доволен
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
An

Достоинства:


Комментарий:
отличный принтер, взяли уже второй для работы, продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Карина А.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл быстро, запакован очень бережно. работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Галина Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка, хорошо упаковано, Инструкция на русском языке, установили и подключили быстро, качество печати хорошее
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, прекрасно упакован. Сканирует, печатает, пока все норм
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
ещё не включал,видно будет. после отпишусь.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
классный. советую в покупке
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Взял простой без вай фая , сканирует печатает . РЕКОМЕНДУЮ.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Диляра Р.

Достоинства:


Комментарий:
принтер хороший,благодарю!!!
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2024
Наталья Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший принтер+сканер+копир для домашнего использования. Драйвер скачала с инэта и быстро установила. Рекомендую


МФУ лазерное Pantum M6507W серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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