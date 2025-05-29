МФУ Pantum, стартовый картридж PC-211EV/PC-211P 1600 страниц, краткое руководство по установке, шнур питания, USB кабель для подключения к компьютеру, гарантийный талон, CD с драйверами и документацией

МФУ Pantum, стартовый картридж PC-211EV/PC-211P 1600 страниц, краткое руководство по установке, шнур питания, USB кабель для подключения к компьютеру, гарантийный талон, CD с драйверами и документацией

Описание товара МФУ лазерное Pantum M6507W серый

Pantum M6507W - компактное монохромное лазерное МФУ "3-в-1" (печать, сканирование, копирование), ориентированное на дом и малый офис. Устройство сочетает скорость до 22 стр/мин и встроенный Wi-Fi, что позволяет удобно печатать документы с ПК, ноутбуков и мобильных устройств.

Для каких задач и нагрузок

МФУ рассчитано на ежемесячную нагрузку до 20 000 страниц, что достаточно для небольшого офиса или активного домашнего использования. Печать только чёрным цветом делает модель оптимальной для текстовых документов, отчётов, бланков и учебных материалов без упора на фото.

Ключевые особенности

Разрешение печати, сканирования и копирования до 1200?1200 dpi обеспечивает хорошую читаемость мелкого текста и схем. Время выхода первой страницы около 7.8 секунды сокращает ожидание при кратковременных задачах печати. Есть модуль Wi-Fi и USB-интерфейс, поддерживаются Windows, Linux и macOS, а лоток подачи рассчитан примерно на 150 листов.

Важные нюансы перед покупкой

Аппарат не поддерживает автоматическую двустороннюю печать - её нужно делать вручную, переворачивая стопку бумаги. Используется один чёрный картридж ресурса порядка 1600 страниц, поэтому стоит заранее предусмотреть запасной расходник, если планируются большие объёмы печати.