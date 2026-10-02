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Люстра Vitaluce V4743-1/1S, 1хЕ27 макс. 60Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Люстра Vitaluce V4743-1/1S, 1хЕ27 макс. 60Вт

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Люстра Vitaluce V4743-1/1S, 1хЕ27 макс. 60Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Стиль
лофт
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
черный матовый
Ширина, см
19.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
980 руб.  1 695 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 309052
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Люстра Vitaluce V4743-1/1S, 1хЕ27 макс. 60Вт
980 руб. -42%
1 695 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстра
Высота, см
93
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Стиль
лофт
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
черный матовый
Ширина, см
19.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х21х21
Вес, г.
850

Описание товара Люстра Vitaluce V4743-1/1S, 1хЕ27 макс. 60Вт

Люстра VITALUCE — это идеальное сочетание утонченного стиля и функциональности для современных интерьеров. Эта эффектная подвесная модель выполнена в популярном стиле лофт и украсит любое пространство своим минималистичным дизайном. С общей высотой 93 см и шириной 19,5 см, она прекрасно подходит для высоких потолков, добавляя комнате ни с чем не сравнимую элегантность и изысканность. Люстра изготовлена из прочного металла, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Матовый черный каркас подчеркивает индустриальный характер изделия, создавая атмосферу роскошной простоты. Такой дизайн идеально гармонирует с современными и урбанистическими интерьерами, добавляя им особенный шарм. Оснащена одним светильником с типом цоколя E27, позволяющим устанавливать различные лампы мощностью до 60 Вт, люстра предлагает необходимое освещение для любого помещения. Благодаря универсальности и практичности, этот светильник станет стильным акцентом в гостиной, столовой или на кухне, а также в других жилых или коммерческих зонах. Люстра VITALUCE весом всего 0,75 кг проста в установке и обслуживании, что делает её отличным выбором для тех, кто ценит в оформлении интерьера как эстетику, так и функциональность.

Отзывы о товаре Люстра Vitaluce V4743-1/1S, 1хЕ27 макс. 60Вт




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Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстра
Высота, см
93
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Стиль
лофт
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
черный матовый
Ширина, см
19.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Люстра VITALUCE — это идеальное сочетание утонченного стиля и функциональности для современных интерьеров. Эта эффектная подвесная модель выполнена в популярном стиле лофт и украсит любое пространство своим минималистичным дизайном. С общей высотой 93 см и шириной 19,5 см, она прекрасно подходит для высоких потолков, добавляя комнате ни с чем не сравнимую элегантность и изысканность. Люстра изготовлена из прочного металла, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Матовый черный каркас подчеркивает индустриальный характер изделия, создавая атмосферу роскошной простоты. Такой дизайн идеально гармонирует с современными и урбанистическими интерьерами, добавляя им особенный шарм. Оснащена одним светильником с типом цоколя E27, позволяющим устанавливать различные лампы мощностью до 60 Вт, люстра предлагает необходимое освещение для любого помещения. Благодаря универсальности и практичности, этот светильник станет стильным акцентом в гостиной, столовой или на кухне, а также в других жилых или коммерческих зонах. Люстра VITALUCE весом всего 0,75 кг проста в установке и обслуживании, что делает её отличным выбором для тех, кто ценит в оформлении интерьера как эстетику, так и функциональность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Люстра Vitaluce V4743-1/1S, 1хЕ27 макс. 60Вт - этот товар вы можете купить по цене 980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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