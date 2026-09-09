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Мышь Gembird MUSW-221-R купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Gembird MUSW-221-R

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Мышь Gembird MUSW-221-R - фото 1
Мышь Gembird MUSW-221-R - фото 2
Мышь Gembird MUSW-221-R - фото 3
Мышь Gembird MUSW-221-R - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Gembird MUSW-221-R - фото 1
  • Мышь Gembird MUSW-221-R - фото 2
  • Мышь Gembird MUSW-221-R - фото 3
  • Мышь Gembird MUSW-221-R - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
260 руб.  590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 301494
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
160

Описание товара Мышь Gembird MUSW-221-R

Классическая беспроводная оптическая мышь. Посредством ресивера USB представленная модель может быть подключена к персональному компьютеру или ноутбуку. Благодаря поддержке Plug-n-play, мышка быстро определяется и конфигурируется компьютером. Чувствительный оптический сенсор обеспечивает точное считывание перемещения практически по любой поверхности, в том числе и неровной. Немного ниже колесика находится кнопка, посредством которой производится переключение разрешения сенсора. Передача сигнала от мышки к ресиверу осуществляется на частоте 2.4 ГГц.

Отзывы о товаре Мышь Gembird MUSW-221-R




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Мышь
Описание
Классическая беспроводная оптическая мышь. Посредством ресивера USB представленная модель может быть подключена к персональному компьютеру или ноутбуку. Благодаря поддержке Plug-n-play, мышка быстро определяется и конфигурируется компьютером. Чувствительный оптический сенсор обеспечивает точное считывание перемещения практически по любой поверхности, в том числе и неровной. Немного ниже колесика находится кнопка, посредством которой производится переключение разрешения сенсора. Передача сигнала от мышки к ресиверу осуществляется на частоте 2.4 ГГц.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Gembird MUSW-221-R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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