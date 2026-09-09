Портативная акустика JBL Pulse 4 Black
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 300327
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х8
Вес, кг.
1.85
Описание товара Портативная акустика JBL Pulse 4 Black
Pulse4 позволяет осветить ночь с помощью потрясающего кругового светодиодного шоу высокого разрешения. С колонкой Pulse 4 легендарный звук JBL распространяется по всем направлениям на 360° за счет бас-порта и мощного динамика, направленного вверх.
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Pulse4 позволяет осветить ночь с помощью потрясающего кругового светодиодного шоу высокого разрешения. С колонкой Pulse 4 легендарный звук JBL распространяется по всем направлениям на 360° за счет бас-порта и мощного динамика, направленного вверх.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Портативная акустика JBL Pulse 4 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 18740 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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