Мышь Sven RX-325 Wireless серый
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%770 руб. 1 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 295456
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
18х13х8
Вес, г.
140
Описание товара Мышь Sven RX-325 Wireless серый
Мышь Sven RX-325 Wireless для работы с ноутбуком. Благодаря чувствительному USB-датчику в конструкции этой мышки, обеспечивается оперативный и точный выбор необходимого объекта на дистанции до 10 метров от компьютера. Связь этого аксессуара с персональным компьютером осуществляется по высокочастотным радиоканалам. Шероховатая поверхность этой модели мышки позволяет устройству беспрепятственно двигаться по любой плоскости.
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Мышь Sven RX-325 Wireless для работы с ноутбуком. Благодаря чувствительному USB-датчику в конструкции этой мышки, обеспечивается оперативный и точный выбор необходимого объекта на дистанции до 10 метров от компьютера. Связь этого аксессуара с персональным компьютером осуществляется по высокочастотным радиоканалам. Шероховатая поверхность этой модели мышки позволяет устройству беспрепятственно двигаться по любой плоскости.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Sven RX-325 Wireless серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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