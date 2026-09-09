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Карта памяти Transcend 4Gb SDHC Class 10 (TS4GSDC300S) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти Transcend 4Gb SDHC Class 10 (TS4GSDC300S)

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Карта памяти Transcend 4Gb SDHC Class 10 (TS4GSDC300S)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294914
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
Карта памяти
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х10
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти Transcend 4Gb SDHC Class 10 (TS4GSDC300S)

Карта памяти Transcend 4Gb SDHC Class 10 (TS4GSDC300S)

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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
Карта памяти
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти Transcend 4Gb SDHC Class 10 (TS4GSDC300S)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти Transcend 4Gb SDHC Class 10 (TS4GSDC300S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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