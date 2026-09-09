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Процессор AMD Epyc 7742 OEM (100-000000053) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор AMD Epyc 7742 OEM (100-000000053)

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Процессор AMD Epyc 7742 OEM (100-000000053) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
7742
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Rome
Количество ядер
64
Количество потоков
128
  • Процессор AMD Epyc 7742 OEM (100-000000053) - фото 1
  • Процессор AMD Epyc 7742 OEM (100-000000053) - фото 2
  • Процессор AMD Epyc 7742 OEM (100-000000053) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294473
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
7742
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Rome
Количество ядер
64
Количество потоков
128
Объем кэша L1
96
Объем кэша L2
32
Объем кэша L3
256
Тактовая частота
2.25
Частота процессора в режиме Turbo
3.4
Максимальный объем памяти
4096
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
60

Описание товара Процессор AMD Epyc 7742 OEM (100-000000053)

Процессоры серии AMD EPYC представляют собой высокопроизводительные решения, предназначенные для серверных и корпоративных приложений. Среди них выделяется модель с впечатляющими характеристиками: 64 физических ядра и 128 потоков, что обеспечивает экстремальную многозадачность и высокую производительность. Изготовленный по 7-нанометровому техпроцессу, этот процессор сочетает эффективность и мощность, предлагая улучшенное энергопотребление без ущерба для производительности. Благодаря поддержке высоких тактовых частот, достигающих 2,25 ГГц в базовом режиме и 3,4 ГГц в режиме Turbo, данная модель способна справляться с самыми ресурсоемкими задачами, обеспечивая стабильность и скорость обработки данных. С поддержкой сокета SP3, эти процессоры легко интегрируются в современные серверные платформы, обеспечивая гибкость и совместимость. Особое внимание заслуживает способность процессора поддерживать до 4096 ГБ оперативной памяти, что позволяет эффективно работать с большими объемами данных и улучшать производительность критически важных приложений. Тип поставки OEM делает этот процессор идеальным выбором для производителей серверных систем, стремящихся предложить лучшее оборудование для корпоративных клиентов. С процессорами серии AMD EPYC ваш центр обработки данных получит надежную и производительную основу для любых задач.

Отзывы о товаре Процессор AMD Epyc 7742 OEM (100-000000053)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD EPYC
Модель
7742
Socket
SP3
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Rome
Количество ядер
64
Количество потоков
128
Объем кэша L1
96
Объем кэша L2
32
Развернуть
Объем кэша L3
256
Тактовая частота
2.25
Частота процессора в режиме Turbo
3.4
Максимальный объем памяти
4096
Страна производитель
Китай
Описание
Процессоры серии AMD EPYC представляют собой высокопроизводительные решения, предназначенные для серверных и корпоративных приложений. Среди них выделяется модель с впечатляющими характеристиками: 64 физических ядра и 128 потоков, что обеспечивает экстремальную многозадачность и высокую производительность. Изготовленный по 7-нанометровому техпроцессу, этот процессор сочетает эффективность и мощность, предлагая улучшенное энергопотребление без ущерба для производительности. Благодаря поддержке высоких тактовых частот, достигающих 2,25 ГГц в базовом режиме и 3,4 ГГц в режиме Turbo, данная модель способна справляться с самыми ресурсоемкими задачами, обеспечивая стабильность и скорость обработки данных. С поддержкой сокета SP3, эти процессоры легко интегрируются в современные серверные платформы, обеспечивая гибкость и совместимость. Особое внимание заслуживает способность процессора поддерживать до 4096 ГБ оперативной памяти, что позволяет эффективно работать с большими объемами данных и улучшать производительность критически важных приложений. Тип поставки OEM делает этот процессор идеальным выбором для производителей серверных систем, стремящихся предложить лучшее оборудование для корпоративных клиентов. С процессорами серии AMD EPYC ваш центр обработки данных получит надежную и производительную основу для любых задач.
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