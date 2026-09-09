Wi-Fi MESH система Tenda MW3-3
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi система
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
2
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 292921
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi система
Безопасность
WPA, WPA2
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
2
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х14х12
Вес, г.
900
Описание товара Wi-Fi MESH система Tenda MW3-3
TENDA Домашняя Mesh WiFi система AC1200 с гигабитными портами. Система Nova оснащена реальной технологией Mesh, набор из трех блоков охватывает сильным сигналом Wi-Fi сети дома до 500 квадратных метров. Технология Smart Auto-Path Selection обеспечивает надежную беспроводную сеть и максимально быстрый домашний интернет.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi система
Безопасность
WPA, WPA2
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
2
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Развернуть
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
TENDA Домашняя Mesh WiFi система AC1200 с гигабитными портами. Система Nova оснащена реальной технологией Mesh, набор из трех блоков охватывает сильным сигналом Wi-Fi сети дома до 500 квадратных метров. Технология Smart Auto-Path Selection обеспечивает надежную беспроводную сеть и максимально быстрый домашний интернет.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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