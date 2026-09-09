Электробритва Centek CT-2166
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 291474
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х16х6
Вес, кг.
1
Описание товара Электробритва Centek CT-2166
Электробритва Centek CT-2166 оснащена серебристо-черным корпусом и удобной для удержания рукояткой. В основе используется роторная система для сухого бритья. Устройство оснащено тремя секциями и плавающими головками. Комфортной работе способствует наличие яркого индикатора заряда. Модель Centek CT-2166 дополнена триммером. Питание осуществляется от сети или аккумулятора, позволяющего непрерывно работать в течение 40 минут. Особенностями данной бритвы являются самозатачивающиеся ножи и двойной ряд лезвий.
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Электробритва Centek CT-2166 оснащена серебристо-черным корпусом и удобной для удержания рукояткой. В основе используется роторная система для сухого бритья. Устройство оснащено тремя секциями и плавающими головками. Комфортной работе способствует наличие яркого индикатора заряда. Модель Centek CT-2166 дополнена триммером. Питание осуществляется от сети или аккумулятора, позволяющего непрерывно работать в течение 40 минут. Особенностями данной бритвы являются самозатачивающиеся ножи и двойной ряд лезвий.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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