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Бритва электрическая Бердск 2364А купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бритва электрическая Бердск 2364А

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Бритва электрическая Бердск 2364А - фото 1
Бритва электрическая Бердск 2364А - фото 2
Бритва электрическая Бердск 2364А - фото 3
Бритва электрическая Бердск 2364А - фото 4
Бритва электрическая Бердск 2364А - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электробритва
  • Бритва электрическая Бердск 2364А - фото 1
  • Бритва электрическая Бердск 2364А - фото 2
  • Бритва электрическая Бердск 2364А - фото 3
  • Бритва электрическая Бердск 2364А - фото 4
  • Бритва электрическая Бердск 2364А - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 417977
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Характеристики

Бренд
Бердск
Тип товара
Электробритва
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х19х7
Вес, г.
350

Описание товара Бритва электрическая Бердск 2364А

Тройная система для более гладкого бритья. Выдвигающийся триммер для длинных волос. Защита от проникновения воды. Прорезиненный корпус.

Отзывы о товаре Бритва электрическая Бердск 2364А




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Бердск
Тип товара
Электробритва
Страна производитель
Китай
Описание
Тройная система для более гладкого бритья. Выдвигающийся триммер для длинных волос. Защита от проникновения воды. Прорезиненный корпус.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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