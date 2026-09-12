Top.Mail.Ru
Бритва электрическая PMF 1016RC wet&dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бритва электрическая PMF 1016RC wet&dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 1
Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 2
Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 3
Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 4
Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 5
Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 6
Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 7
Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 8
Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 9
Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 10
Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 11
Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 12
Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 13
Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 14
Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 15
Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 16
Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 17
Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 18
Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 19
Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 20
Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 21
Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 22
Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 23
Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
  • Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 1
  • Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 2
  • Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 3
  • Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 4
  • Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 5
  • Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 6
  • Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 7
  • Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 8
  • Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 9
  • Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 10
  • Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 11
  • Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 12
  • Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 13
  • Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 14
  • Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 15
  • Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 16
  • Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 17
  • Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 18
  • Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 19
  • Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 20
  • Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 21
  • Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 22
  • Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 23
  • Бритва электрическая PMF 1016RC wet&amp;dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693209
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Мужские электробритвы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х9
Вес, г.
900

Описание товара Бритва электрическая PMF 1016RC wet&dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий

Электробритва Polaris PMF 1016RC wet&dry 7D PROF 4+ сочетает возможности сухого и влажного бритья, что по достоинству оценят обладатели чувствительной кожи. Наличие 7D-технологии означает, что устройство с точностью повторяет контуры лица. Подвижный бритвенный блок дополнен плавающими головками, которые не пропускают короткие волоски. Конфигурацией предусмотрен дисплей, информирующий пользователя о настройках. Одного заряда достаточно для работы Polaris PMF 1016RC wet&dry 7D PROF 4+ на протяжении 80 мин. В комплект поставки включены дорожный чехол и зарядная станция.

Отзывы о товаре Бритва электрическая PMF 1016RC wet&dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Мужские электробритвы
Страна производитель
Китай
Описание
Электробритва Polaris PMF 1016RC wet&dry 7D PROF 4+ сочетает возможности сухого и влажного бритья, что по достоинству оценят обладатели чувствительной кожи. Наличие 7D-технологии означает, что устройство с точностью повторяет контуры лица. Подвижный бритвенный блок дополнен плавающими головками, которые не пропускают короткие волоски. Конфигурацией предусмотрен дисплей, информирующий пользователя о настройках. Одного заряда достаточно для работы Polaris PMF 1016RC wet&dry 7D PROF 4+ на протяжении 80 мин. В комплект поставки включены дорожный чехол и зарядная станция.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бритва электрическая PMF 1016RC wet&dry 7D PROF 4+ Черный/Темно-синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...