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Модуль Dewalt TSTAK - открытый ящик DWST1-71228 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Модуль Dewalt TSTAK - открытый ящик DWST1-71228

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Модуль Dewalt TSTAK - открытый ящик DWST1-71228 - фото 1
Модуль Dewalt TSTAK - открытый ящик DWST1-71228 - фото 2
Модуль Dewalt TSTAK - открытый ящик DWST1-71228 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
1
  • Модуль Dewalt TSTAK - открытый ящик DWST1-71228 - фото 1
  • Модуль Dewalt TSTAK - открытый ящик DWST1-71228 - фото 2
  • Модуль Dewalt TSTAK - открытый ящик DWST1-71228 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 291394
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
1
Габаритные размеры), см
32x27.5x44
Страна производитель
Израиль
Размеры в упаковке, см
45х34х28
Вес, кг.
1.9

Описание товара Модуль Dewalt TSTAK - открытый ящик DWST1-71228

Модуль Dewalt TSTAK - открытый ящик DWST1-71228 предназначен для хранения и транспортировки инструмента и других рабочих принадлежностей. Открытый тип обеспечивает быстрый и лёгкий доступ к часто используемым инструментам. Данная модель имеет способность наращивания. Блоки устанавливаются одни на другой и надежно соединяются боковыми защелками. Это создаёт надежную конструкцию для удобного хранения.



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Отзывы о товаре Модуль Dewalt TSTAK - открытый ящик DWST1-71228




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
1
Габаритные размеры), см
32x27.5x44
Страна производитель
Израиль
Описание
Модуль Dewalt TSTAK - открытый ящик DWST1-71228 предназначен для хранения и транспортировки инструмента и других рабочих принадлежностей. Открытый тип обеспечивает быстрый и лёгкий доступ к часто используемым инструментам. Данная модель имеет способность наращивания. Блоки устанавливаются одни на другой и надежно соединяются боковыми защелками. Это создаёт надежную конструкцию для удобного хранения.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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