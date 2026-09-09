Память оперативная DDR4 Synology 4Gb 2666MHz (D4NESO-2666-4G)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Synology 4Gb 2666MHz (D4NESO-2666-4G)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти предназначен в первую очередь для обновления или ремонта сетевых хранилищ Synology и других совместимых систем. Он идеально подойдет для увеличения оперативной памяти NAS, что позволит ускорить работу сервисов, улучшить многозадачность при одновременном доступе нескольких пользователей и повысить отзывчивость при работе с приложениями пакетов DSM. Для обычного настольного ПК или игровой сборки этот модуль стоит рассмотреть только как бюджетный вариант для очень нетребовательных офисных задач, так как его объем и скоростные характеристики являются базовыми.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти четвертого поколения - DDR4. Это современный стандарт, обеспечивающий более высокую пропускную способность и лучшее энергопотребление по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, что означает компактный размер планки, предназначенный для установки в ноутбуки, мини-ПК и, что наиболее актуально, в сетевые хранилища NAS, такие как Synology. Важно помнить, что модуль SO-DIMM физически несовместим со стандартными слотами DIMM для настольных материнских плат.
Объём, частота и реальная производительность
Объем модуля составляет 4 ГБ, что является стандартным шагом для апгрейда многих моделей NAS. Рабочая частота 2666 МГц обеспечивает достаточную пропускную способность для фоновых задач сервера: обработки запросов к файлам, работы резервного копирования и несложных докер-контейнеров. В сценариях использования в настольном ПК этого объема хватит для базовой работы в интернете и офисных приложениях, но для игр, монтажа или серьезной многозадачности его будет явно недостаточно.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Конкретные значения таймингов для данной серверной памяти обычно не являются приоритетом, так как основная цель - стабильность и совместимость. Она работает на стандартном для DDR4 напряжении, что гарантирует надежную работу в закрытом корпусе NAS 24/7. Модуль не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, так как предназначен для работы на штатных частотах, определенных платформой устройства, что является нормой для подобного сегмента оборудования.
Совместимость с платформой
Модуль создан для совместимости с сетевыми хранилищами Synology, что подтверждается обозначением в артикуле. Крайне важно перед покупкой сверить список поддерживаемой памяти для конкретной модели вашего NAS на официальном сайте производителя. Хотя модуль использует стандарт DDR4 SO-DIMM, не все платформы, включая некоторые ноутбуки или мини-ПК, могут его корректно определить из-за требований к плотности чипов или ранговости. Для настольных ПК он подойдет только если материнская плата имеет слоты SO-DIMM, что встречается крайне редко.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль выполнен в классическом низкопрофильном формате без радиатора. Это необходимо для гарантированной установки в тесные отсеки корпусов сетевых хранилищ, где просто нет места для массивных систем охлаждения. Отсутствие радиатора не является проблемой, так как память в NAS работает на штатных, а не разогнанных частотах, и в корпусе обычно организован общий поток воздуха для охлаждения всех компонентов. Подсветка и какой-либо дизайн отсутствуют, что полностью соответствует его сугубо утилитарному назначению.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима, который может ощутимо повысить производительность в некоторых сценариях на NAS, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот, если он предусмотрен вашей моделью. При расширении объема крайне рекомендуется использовать модули с максимально схожими характеристиками, а в идеале - точно такие же. Смешивание разных по объему, частоте или таймингам планок может привести к нестабильной работе или снижению скорости до параметров самого медленного модуля.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это узкая специализация модуля. Он создан для систем Synology и может не работать в других устройствах, даже если те технически поддерживают DDR4 SO-DIMM. Убедитесь, что ваша модель NAS официально поддерживает апгрейд памяти и что данный конкретный модуль указан в списке совместимых. Для обычного пользователя ПК покупка этой планки оправдана только в случае крайней бюджетности и полного понимания, что это базовый объем без потенциала для разгона. Для задач, выходящих за рамки работы NAS или простейшего офисного ПК, лучше сразу рассматривать комплекты из двух модулей большего объема с поддержкой XMP.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: 4 Гб, SO-DIMM, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, Для ноутбука, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, 16 Гб SO-DIMM
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 23 790 руб.5948 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston 16GB 5600MHz DIMM (KVR56U46BS8-...
-
В наличииЦена 23 800 руб.5950 руб. в СплитПамять оперативная Patriot DDR5 16GB 5600MHz Signature RTL (PSD5...
-
В наличииЦена 24 110 руб.6028 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Signature 32Gb (16Gbx2) 3200MHz ...
-
В наличииЦена 24 500 руб.6125 руб. в СплитОперативная память Samsung DDR5 16GB DIMM 5600MHz (M323R2GA3EB0-...
-
В наличииЦена 24 510 руб.6128 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Signature 32Gb 3200Mhz (PSD432G...
-
В наличииЦена 24 680 руб.6170 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 FL.16G2C.PKH APACER
-
В наличииЦена 25 740 руб.6435 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 A-Data 32GB 3200 SO-DIMM (AD4S320032G22-...
-
В наличииЦена 26 480 руб.6620 руб. в СплитОперативная память ADATA DDR4 DIMM 32GB 3200MHz 2*16GB 16-20-20 ...
-
В наличииЦена 26 550 руб.6638 руб. в СплитОперативная память Samsung 16Gb SO-DIMM DDR5 PC5-38400, 5600, CL...
-
В наличииЦена 26 650 руб.6663 руб. в СплитПамять оперативная Apacer 16GB DDR5 5600-40 DIMM (AH5U16G56C522M...
-
В наличииЦена 26 960 руб.6740 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5 16GB 5600MHz (AD5S560016G-S)
-
В наличииЦена 27 020 руб.6755 руб. в СплитПамять оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast White E...
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти предназначен в первую очередь для обновления или ремонта сетевых хранилищ Synology и других совместимых систем. Он идеально подойдет для увеличения оперативной памяти NAS, что позволит ускорить работу сервисов, улучшить многозадачность при одновременном доступе нескольких пользователей и повысить отзывчивость при работе с приложениями пакетов DSM. Для обычного настольного ПК или игровой сборки этот модуль стоит рассмотреть только как бюджетный вариант для очень нетребовательных офисных задач, так как его объем и скоростные характеристики являются базовыми.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти четвертого поколения - DDR4. Это современный стандарт, обеспечивающий более высокую пропускную способность и лучшее энергопотребление по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, что означает компактный размер планки, предназначенный для установки в ноутбуки, мини-ПК и, что наиболее актуально, в сетевые хранилища NAS, такие как Synology. Важно помнить, что модуль SO-DIMM физически несовместим со стандартными слотами DIMM для настольных материнских плат.
Объём, частота и реальная производительность
Объем модуля составляет 4 ГБ, что является стандартным шагом для апгрейда многих моделей NAS. Рабочая частота 2666 МГц обеспечивает достаточную пропускную способность для фоновых задач сервера: обработки запросов к файлам, работы резервного копирования и несложных докер-контейнеров. В сценариях использования в настольном ПК этого объема хватит для базовой работы в интернете и офисных приложениях, но для игр, монтажа или серьезной многозадачности его будет явно недостаточно.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Конкретные значения таймингов для данной серверной памяти обычно не являются приоритетом, так как основная цель - стабильность и совместимость. Она работает на стандартном для DDR4 напряжении, что гарантирует надежную работу в закрытом корпусе NAS 24/7. Модуль не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, так как предназначен для работы на штатных частотах, определенных платформой устройства, что является нормой для подобного сегмента оборудования.
Совместимость с платформой
Модуль создан для совместимости с сетевыми хранилищами Synology, что подтверждается обозначением в артикуле. Крайне важно перед покупкой сверить список поддерживаемой памяти для конкретной модели вашего NAS на официальном сайте производителя. Хотя модуль использует стандарт DDR4 SO-DIMM, не все платформы, включая некоторые ноутбуки или мини-ПК, могут его корректно определить из-за требований к плотности чипов или ранговости. Для настольных ПК он подойдет только если материнская плата имеет слоты SO-DIMM, что встречается крайне редко.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль выполнен в классическом низкопрофильном формате без радиатора. Это необходимо для гарантированной установки в тесные отсеки корпусов сетевых хранилищ, где просто нет места для массивных систем охлаждения. Отсутствие радиатора не является проблемой, так как память в NAS работает на штатных, а не разогнанных частотах, и в корпусе обычно организован общий поток воздуха для охлаждения всех компонентов. Подсветка и какой-либо дизайн отсутствуют, что полностью соответствует его сугубо утилитарному назначению.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима, который может ощутимо повысить производительность в некоторых сценариях на NAS, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот, если он предусмотрен вашей моделью. При расширении объема крайне рекомендуется использовать модули с максимально схожими характеристиками, а в идеале - точно такие же. Смешивание разных по объему, частоте или таймингам планок может привести к нестабильной работе или снижению скорости до параметров самого медленного модуля.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это узкая специализация модуля. Он создан для систем Synology и может не работать в других устройствах, даже если те технически поддерживают DDR4 SO-DIMM. Убедитесь, что ваша модель NAS официально поддерживает апгрейд памяти и что данный конкретный модуль указан в списке совместимых. Для обычного пользователя ПК покупка этой планки оправдана только в случае крайней бюджетности и полного понимания, что это базовый объем без потенциала для разгона. Для задач, выходящих за рамки работы NAS или простейшего офисного ПК, лучше сразу рассматривать комплекты из двух модулей большего объема с поддержкой XMP.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: 4 Гб, SO-DIMM, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, Для ноутбука, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, 16 Гб SO-DIMM
Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Synology 4Gb 2666MHz (D4NESO-2666-4G)