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Память оперативная Kingston DDR5 2x8GB 5600MHz Fury Beast Black (KF556C36BBEK2-16) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная Kingston DDR5 2x8GB 5600MHz Fury Beast Black (KF556C36BBEK2-16)

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Память оперативная Kingston DDR5 2x8GB 5600MHz Fury Beast Black (KF556C36BBEK2-16) - фото 1
Память оперативная Kingston DDR5 2x8GB 5600MHz Fury Beast Black (KF556C36BBEK2-16) - фото 2
Память оперативная Kingston DDR5 2x8GB 5600MHz Fury Beast Black (KF556C36BBEK2-16) - фото 3
Память оперативная Kingston DDR5 2x8GB 5600MHz Fury Beast Black (KF556C36BBEK2-16) - фото 4
Память оперативная Kingston DDR5 2x8GB 5600MHz Fury Beast Black (KF556C36BBEK2-16) - фото 5
Память оперативная Kingston DDR5 2x8GB 5600MHz Fury Beast Black (KF556C36BBEK2-16) - фото 6
Память оперативная Kingston DDR5 2x8GB 5600MHz Fury Beast Black (KF556C36BBEK2-16) - фото 7
Память оперативная Kingston DDR5 2x8GB 5600MHz Fury Beast Black (KF556C36BBEK2-16) - фото 8
Память оперативная Kingston DDR5 2x8GB 5600MHz Fury Beast Black (KF556C36BBEK2-16) - фото 9
Память оперативная Kingston DDR5 2x8GB 5600MHz Fury Beast Black (KF556C36BBEK2-16) - фото 10
Память оперативная Kingston DDR5 2x8GB 5600MHz Fury Beast Black (KF556C36BBEK2-16) - фото 11
Память оперативная Kingston DDR5 2x8GB 5600MHz Fury Beast Black (KF556C36BBEK2-16) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Тайминги
36-38-38
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x8GB 5600MHz Fury Beast Black (KF556C36BBEK2-16) - фото 1
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x8GB 5600MHz Fury Beast Black (KF556C36BBEK2-16) - фото 2
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x8GB 5600MHz Fury Beast Black (KF556C36BBEK2-16) - фото 3
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x8GB 5600MHz Fury Beast Black (KF556C36BBEK2-16) - фото 4
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x8GB 5600MHz Fury Beast Black (KF556C36BBEK2-16) - фото 5
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x8GB 5600MHz Fury Beast Black (KF556C36BBEK2-16) - фото 6
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x8GB 5600MHz Fury Beast Black (KF556C36BBEK2-16) - фото 7
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x8GB 5600MHz Fury Beast Black (KF556C36BBEK2-16) - фото 8
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x8GB 5600MHz Fury Beast Black (KF556C36BBEK2-16) - фото 9
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x8GB 5600MHz Fury Beast Black (KF556C36BBEK2-16) - фото 10
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x8GB 5600MHz Fury Beast Black (KF556C36BBEK2-16) - фото 11
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x8GB 5600MHz Fury Beast Black (KF556C36BBEK2-16) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716233
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-38-38
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х1
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 2x8GB 5600MHz Fury Beast Black (KF556C36BBEK2-16)

Для кого и под какие задачи

Данный комплект оперативной памяти - отличный выбор для сборки современного игрового компьютера или мощного рабочего ПК для монтажа и обработки фотографий. Объём в 16 ГБ позволит комфортно играть в новинки, одновременно держать множество вкладок браузера и работать в ресурсоёмких приложениях. Для задач профессионального видеомонтажа или 3D-рендеринга с очень большими сценами в будущем может потребоваться увеличение объёма, но для большинства пользователей этой производительности будет достаточно с запасом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули выполнены по современному стандарту DDR5, что обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Это означает совместимость только с новыми платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000 и новее, оснащёнными соответствующими слотами. Форм-фактор DIMM предназначен для классических настольных компьютеров, для ноутбуков или мини-ПК такие планки не подойдут.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ, что в сумме даёт 16 ГБ - оптимальный объём для современных игр и многозадачности. Базовая частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с "тяжёлыми" программами и общую плавность работы. Разница с более медленными комплектами DDR5 или топовыми DDR4 будет особенно заметна в процессоёмких задачах и приложениях, чувствительных к скорости памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти имеют значение CL36, что в связке с частотой 5600 МГц даёт хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой задержкой. Для работы на заявленной скорости модули используют профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически установить нужные частоту, тайминги и напряжение (1.25 В) в BIOS материнской платы без сложных ручных настроек. Это гарантирует стабильную работу на номинальных характеристиках, предусмотренных производителем.

Совместимость с платформой

Память Kingston Fury Beast DDR5 совместима с материнскими платами на чипсетах Intel Z690, B660, H670, Z790, B760 и аналогичных для платформ AMD AM5 (чипсеты X670, B650). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, так как они физически не совместимы с DDR4. Для активации профиля XMP и выхода на частоту 5600 МГц может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно рассеивают тепло при высокой нагрузке, способствуя стабильности работы. Их компактная высота сводит к минимуму риск конфликта с крупными башенными процессорными кулерами при установке в ближайшие к процессору слоты. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её идеальным выбором для лаконичных системных сборок без акцента на RGB-оформление.

Комплектность, режимы работы и расширение

Поскольку память продаётся в комплекте из двух абсолютно одинаковых планок, вы гарантированно получаете их идеальную совместимость для работы в двухканальном режиме. При правильной установке в слоты одного цвета (обычно это слоты A2 и B2 согласно инструкции к материнской плате) этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что даёт ощутимый прирост производительности. Для дальнейшего расширения до 32 ГБ рекомендуется приобрести такой же комплект.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой обязательно проверьте поколение поддерживаемой памяти (DDR4 или DDR5) в спецификациях вашей материнской платы и процессора - модули разных поколений физически не взаимозаменяемы. Убедитесь, что ваша плата официально поддерживает частоты 5600 МГц и выше в режиме XMP. Для систем, где в приоритете не игры, а работа с огромными массивами данных или сложными проектами, стоит сразу рассмотреть комплекты большего объёма (от 32 ГБ). Данный набор - это сбалансированное решение для геймеров и энтузиастов, делающих апгрейд на самую современную платформу.

Отзывы о товаре Память оперативная Kingston DDR5 2x8GB 5600MHz Fury Beast Black (KF556C36BBEK2-16)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-38-38
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.25
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Данный комплект оперативной памяти - отличный выбор для сборки современного игрового компьютера или мощного рабочего ПК для монтажа и обработки фотографий. Объём в 16 ГБ позволит комфортно играть в новинки, одновременно держать множество вкладок браузера и работать в ресурсоёмких приложениях. Для задач профессионального видеомонтажа или 3D-рендеринга с очень большими сценами в будущем может потребоваться увеличение объёма, но для большинства пользователей этой производительности будет достаточно с запасом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули выполнены по современному стандарту DDR5, что обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Это означает совместимость только с новыми платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000 и новее, оснащёнными соответствующими слотами. Форм-фактор DIMM предназначен для классических настольных компьютеров, для ноутбуков или мини-ПК такие планки не подойдут.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ, что в сумме даёт 16 ГБ - оптимальный объём для современных игр и многозадачности. Базовая частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с "тяжёлыми" программами и общую плавность работы. Разница с более медленными комплектами DDR5 или топовыми DDR4 будет особенно заметна в процессоёмких задачах и приложениях, чувствительных к скорости памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти имеют значение CL36, что в связке с частотой 5600 МГц даёт хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой задержкой. Для работы на заявленной скорости модули используют профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически установить нужные частоту, тайминги и напряжение (1.25 В) в BIOS материнской платы без сложных ручных настроек. Это гарантирует стабильную работу на номинальных характеристиках, предусмотренных производителем.

Совместимость с платформой

Память Kingston Fury Beast DDR5 совместима с материнскими платами на чипсетах Intel Z690, B660, H670, Z790, B760 и аналогичных для платформ AMD AM5 (чипсеты X670, B650). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, так как они физически не совместимы с DDR4. Для активации профиля XMP и выхода на частоту 5600 МГц может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно рассеивают тепло при высокой нагрузке, способствуя стабильности работы. Их компактная высота сводит к минимуму риск конфликта с крупными башенными процессорными кулерами при установке в ближайшие к процессору слоты. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её идеальным выбором для лаконичных системных сборок без акцента на RGB-оформление.

Комплектность, режимы работы и расширение

Поскольку память продаётся в комплекте из двух абсолютно одинаковых планок, вы гарантированно получаете их идеальную совместимость для работы в двухканальном режиме. При правильной установке в слоты одного цвета (обычно это слоты A2 и B2 согласно инструкции к материнской плате) этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что даёт ощутимый прирост производительности. Для дальнейшего расширения до 32 ГБ рекомендуется приобрести такой же комплект.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой обязательно проверьте поколение поддерживаемой памяти (DDR4 или DDR5) в спецификациях вашей материнской платы и процессора - модули разных поколений физически не взаимозаменяемы. Убедитесь, что ваша плата официально поддерживает частоты 5600 МГц и выше в режиме XMP. Для систем, где в приоритете не игры, а работа с огромными массивами данных или сложными проектами, стоит сразу рассмотреть комплекты большего объёма (от 32 ГБ). Данный набор - это сбалансированное решение для геймеров и энтузиастов, делающих апгрейд на самую современную платформу.

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Память оперативная Kingston DDR5 2x8GB 5600MHz Fury Beast Black (KF556C36BBEK2-16) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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