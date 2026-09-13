Память оперативная Kingston DDR5 2x8GB 5600MHz Fury Beast Black (KF556C36BBEK2-16)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 2x8GB 5600MHz Fury Beast Black (KF556C36BBEK2-16)
Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти - отличный выбор для сборки современного игрового компьютера или мощного рабочего ПК для монтажа и обработки фотографий. Объём в 16 ГБ позволит комфортно играть в новинки, одновременно держать множество вкладок браузера и работать в ресурсоёмких приложениях. Для задач профессионального видеомонтажа или 3D-рендеринга с очень большими сценами в будущем может потребоваться увеличение объёма, но для большинства пользователей этой производительности будет достаточно с запасом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули выполнены по современному стандарту DDR5, что обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Это означает совместимость только с новыми платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000 и новее, оснащёнными соответствующими слотами. Форм-фактор DIMM предназначен для классических настольных компьютеров, для ноутбуков или мини-ПК такие планки не подойдут.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ, что в сумме даёт 16 ГБ - оптимальный объём для современных игр и многозадачности. Базовая частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с "тяжёлыми" программами и общую плавность работы. Разница с более медленными комплектами DDR5 или топовыми DDR4 будет особенно заметна в процессоёмких задачах и приложениях, чувствительных к скорости памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти имеют значение CL36, что в связке с частотой 5600 МГц даёт хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой задержкой. Для работы на заявленной скорости модули используют профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически установить нужные частоту, тайминги и напряжение (1.25 В) в BIOS материнской платы без сложных ручных настроек. Это гарантирует стабильную работу на номинальных характеристиках, предусмотренных производителем.
Совместимость с платформой
Память Kingston Fury Beast DDR5 совместима с материнскими платами на чипсетах Intel Z690, B660, H670, Z790, B760 и аналогичных для платформ AMD AM5 (чипсеты X670, B650). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, так как они физически не совместимы с DDR4. Для активации профиля XMP и выхода на частоту 5600 МГц может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно рассеивают тепло при высокой нагрузке, способствуя стабильности работы. Их компактная высота сводит к минимуму риск конфликта с крупными башенными процессорными кулерами при установке в ближайшие к процессору слоты. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её идеальным выбором для лаконичных системных сборок без акцента на RGB-оформление.
Комплектность, режимы работы и расширение
Поскольку память продаётся в комплекте из двух абсолютно одинаковых планок, вы гарантированно получаете их идеальную совместимость для работы в двухканальном режиме. При правильной установке в слоты одного цвета (обычно это слоты A2 и B2 согласно инструкции к материнской плате) этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что даёт ощутимый прирост производительности. Для дальнейшего расширения до 32 ГБ рекомендуется приобрести такой же комплект.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой обязательно проверьте поколение поддерживаемой памяти (DDR4 или DDR5) в спецификациях вашей материнской платы и процессора - модули разных поколений физически не взаимозаменяемы. Убедитесь, что ваша плата официально поддерживает частоты 5600 МГц и выше в режиме XMP. Для систем, где в приоритете не игры, а работа с огромными массивами данных или сложными проектами, стоит сразу рассмотреть комплекты большего объёма (от 32 ГБ). Данный набор - это сбалансированное решение для геймеров и энтузиастов, делающих апгрейд на самую современную платформу.
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Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти - отличный выбор для сборки современного игрового компьютера или мощного рабочего ПК для монтажа и обработки фотографий. Объём в 16 ГБ позволит комфортно играть в новинки, одновременно держать множество вкладок браузера и работать в ресурсоёмких приложениях. Для задач профессионального видеомонтажа или 3D-рендеринга с очень большими сценами в будущем может потребоваться увеличение объёма, но для большинства пользователей этой производительности будет достаточно с запасом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули выполнены по современному стандарту DDR5, что обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Это означает совместимость только с новыми платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000 и новее, оснащёнными соответствующими слотами. Форм-фактор DIMM предназначен для классических настольных компьютеров, для ноутбуков или мини-ПК такие планки не подойдут.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ, что в сумме даёт 16 ГБ - оптимальный объём для современных игр и многозадачности. Базовая частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с "тяжёлыми" программами и общую плавность работы. Разница с более медленными комплектами DDR5 или топовыми DDR4 будет особенно заметна в процессоёмких задачах и приложениях, чувствительных к скорости памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти имеют значение CL36, что в связке с частотой 5600 МГц даёт хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой задержкой. Для работы на заявленной скорости модули используют профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически установить нужные частоту, тайминги и напряжение (1.25 В) в BIOS материнской платы без сложных ручных настроек. Это гарантирует стабильную работу на номинальных характеристиках, предусмотренных производителем.
Совместимость с платформой
Память Kingston Fury Beast DDR5 совместима с материнскими платами на чипсетах Intel Z690, B660, H670, Z790, B760 и аналогичных для платформ AMD AM5 (чипсеты X670, B650). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, так как они физически не совместимы с DDR4. Для активации профиля XMP и выхода на частоту 5600 МГц может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно рассеивают тепло при высокой нагрузке, способствуя стабильности работы. Их компактная высота сводит к минимуму риск конфликта с крупными башенными процессорными кулерами при установке в ближайшие к процессору слоты. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её идеальным выбором для лаконичных системных сборок без акцента на RGB-оформление.
Комплектность, режимы работы и расширение
Поскольку память продаётся в комплекте из двух абсолютно одинаковых планок, вы гарантированно получаете их идеальную совместимость для работы в двухканальном режиме. При правильной установке в слоты одного цвета (обычно это слоты A2 и B2 согласно инструкции к материнской плате) этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что даёт ощутимый прирост производительности. Для дальнейшего расширения до 32 ГБ рекомендуется приобрести такой же комплект.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой обязательно проверьте поколение поддерживаемой памяти (DDR4 или DDR5) в спецификациях вашей материнской платы и процессора - модули разных поколений физически не взаимозаменяемы. Убедитесь, что ваша плата официально поддерживает частоты 5600 МГц и выше в режиме XMP. Для систем, где в приоритете не игры, а работа с огромными массивами данных или сложными проектами, стоит сразу рассмотреть комплекты большего объёма (от 32 ГБ). Данный набор - это сбалансированное решение для геймеров и энтузиастов, делающих апгрейд на самую современную платформу.
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