Накопитель SSD Samsung Enterprise PM983 1920Gb (MZ1LB1T9HALS-00007)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1920
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3000
Скорость записи, Мб/с
1400
Максимальный ресурс записи (TBW)
2730
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 288629
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1920
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3000
Скорость записи, Мб/с
1400
Максимальный ресурс записи (TBW)
2730
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
100
Описание товара Накопитель SSD Samsung Enterprise PM983 1920Gb (MZ1LB1T9HALS-00007)
Серверный SSD M.2 Samsung PM983 вмещает 1920 ГБ информации. Накопитель с интерфейсом подключения PCI-E 3.x поддерживает скорость чтения 3000 Мбайт/сек и записи 1400 Мбайт/сек. Устройство выдерживает ежедневную перезапись данных в количестве до 1.3% от общего объема и обладает внушительным сроком службы.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1920
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3000
Скорость записи, Мб/с
1400
Максимальный ресурс записи (TBW)
2730
Страна производитель
Китай
Серверный SSD M.2 Samsung PM983 вмещает 1920 ГБ информации. Накопитель с интерфейсом подключения PCI-E 3.x поддерживает скорость чтения 3000 Мбайт/сек и записи 1400 Мбайт/сек. Устройство выдерживает ежедневную перезапись данных в количестве до 1.3% от общего объема и обладает внушительным сроком службы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Накопитель SSD Samsung Enterprise PM983 1920Gb (MZ1LB1T9HALS-00007) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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