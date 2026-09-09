Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD Samsung Enterprise PM983 1920Gb (MZ1LB1T9HALS-00007) купить в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD Samsung Enterprise PM983 1920Gb (MZ1LB1T9HALS-00007)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD Samsung Enterprise PM983 1920Gb (MZ1LB1T9HALS-00007)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1920
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3000
Скорость записи, Мб/с
1400
Максимальный ресурс записи (TBW)
2730
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 288629
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1920
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3000
Скорость записи, Мб/с
1400
Максимальный ресурс записи (TBW)
2730
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Samsung Enterprise PM983 1920Gb (MZ1LB1T9HALS-00007)

Серверный SSD M.2 Samsung PM983 вмещает 1920 ГБ информации. Накопитель с интерфейсом подключения PCI-E 3.x поддерживает скорость чтения 3000 Мбайт/сек и записи 1400 Мбайт/сек. Устройство выдерживает ежедневную перезапись данных в количестве до 1.3% от общего объема и обладает внушительным сроком службы.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung Enterprise PM983 1920Gb (MZ1LB1T9HALS-00007)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1920
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3000
Скорость записи, Мб/с
1400
Максимальный ресурс записи (TBW)
2730
Страна производитель
Китай
Описание
Серверный SSD M.2 Samsung PM983 вмещает 1920 ГБ информации. Накопитель с интерфейсом подключения PCI-E 3.x поддерживает скорость чтения 3000 Мбайт/сек и записи 1400 Мбайт/сек. Устройство выдерживает ежедневную перезапись данных в количестве до 1.3% от общего объема и обладает внушительным сроком службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Samsung Enterprise PM983 1920Gb (MZ1LB1T9HALS-00007) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...