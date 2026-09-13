Накопитель SSD A-Data SATA-III 2Tb Ultimate SU650 (ASU650SS-2TT-R)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD A-Data SATA-III 2Tb Ultimate SU650 (ASU650SS-2TT-R)
Накопитель SSD ADATA SU650 — это надёжное и быстрое решение для вашего компьютера. Он обеспечивает высокую производительность и большой объём памяти, что делает его идеальным выбором для хранения данных и запуска приложений. **Основные характеристики:** * **Тип комплектации:** RTL. * **Среднее время наработки на отказ (MTBF):** 2000 тыс. часов — высокая надёжность и долгий срок службы. * **Максимальная скорость чтения:** до 520 МБ/с. * **Максимальная скорость записи:** до 450 МБ/с. * **Тип интерфейса:** SATA — совместимость с большинством настольных компьютеров. * **Назначение:** для настольных компьютеров (Desktop). * **Номинальный объём:** 2000 ГБ — достаточно места для хранения всех ваших файлов. * **Форм-фактор накопителя:** 2.5' — компактный размер, который легко впишется в любой компьютер. Выбирайте SSD ADATA SU650 и наслаждайтесь быстрой работой вашего компьютера!
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