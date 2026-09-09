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Насос циркуляционный DAB VA 35/180 1 60182183H купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насос циркуляционный DAB VA 35/180 1 60182183H

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Насос циркуляционный DAB VA 35/180 1 60182183H
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
циркуляционный
Конструкция
центробежный
Мощность
71
Высота подъема
4
Диаметр разъема соединения
1 1/2 "
Качество воды
чистая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 280965
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Характеристики

Бренд
DAB
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
циркуляционный
Конструкция
центробежный
Мощность
71
Высота подъема
4
Диаметр разъема соединения
1 1/2 "
Максимальная температура воды
110°C
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Ширина, см
10.2
Высота, см
12.5
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
28х28х22
Вес, кг.
7.97

Описание товара Насос циркуляционный DAB VA 35/180 1 60182183H

Циркуляционный насос DAB VA 35/180 60182183H предназначен для перекачивания жидкости. Функциональность. Данная модель может использоваться для циркуляции воды в системах отопления и кондиционирования, а также для повышения давления в существующих системах. Надежность. Корпус и внутренние детали изготовлены из устойчивых к ржавлению материалов, что гарантирует продолжительный срок службы. Удобство. Расположенные в линию патрубки насоса обеспечивают простой монтаж. Конструкция данной модели не требует обслуживания в процессе работы.

Отзывы о товаре Насос циркуляционный DAB VA 35/180 1 60182183H




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Характеристики
Бренд
DAB
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
циркуляционный
Конструкция
центробежный
Мощность
71
Высота подъема
4
Диаметр разъема соединения
1 1/2 "
Максимальная температура воды
110°C
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Ширина, см
10.2
Высота, см
12.5
Развернуть
Страна производитель
Италия
Описание
Циркуляционный насос DAB VA 35/180 60182183H предназначен для перекачивания жидкости. Функциональность. Данная модель может использоваться для циркуляции воды в системах отопления и кондиционирования, а также для повышения давления в существующих системах. Надежность. Корпус и внутренние детали изготовлены из устойчивых к ржавлению материалов, что гарантирует продолжительный срок службы. Удобство. Расположенные в линию патрубки насоса обеспечивают простой монтаж. Конструкция данной модели не требует обслуживания в процессе работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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