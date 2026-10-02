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Топор СибрТех 21617 (21617) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Топор СибрТех 21617 (21617)

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Топор СибрТех 21617 (21617) - фото 1
Топор СибрТех 21617 (21617) - фото 2
Топор СибрТех 21617 (21617) - фото 3
Топор СибрТех 21617 (21617) - фото 4
Топор СибрТех 21617 (21617) - фото 5
Топор СибрТех 21617 (21617) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Топоры
  • Топор СибрТех 21617 (21617) - фото 1
  • Топор СибрТех 21617 (21617) - фото 2
  • Топор СибрТех 21617 (21617) - фото 3
  • Топор СибрТех 21617 (21617) - фото 4
  • Топор СибрТех 21617 (21617) - фото 5
  • Топор СибрТех 21617 (21617) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 280773
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Топор СибрТех 21617 (21617)
590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Топоры
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
400
Ширина лезвия, мм
120
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х16х12
Вес, кг.
1.91

Описание товара Топор СибрТех 21617 (21617)

Кованый топор Сибртех ТП11-06 21617 с рабочей частью весом 600 г, в сборе с деревянным топорищем, — универсальный инструмент для бытового использования. Им можно рубить и тесать древесину различных пород, выполнять полупрофессиональные задачи. Топор пригодится владельцам дачных и сельскохозяйственных участков.

Преимущества

  • Прочность — рабочая часть выполнена из стали 45 методом свободной ковки.
  • Износостойкость — режущая кромка имеет оптимальную твердость 50-52 HRC и долго держит заточку.
  • Защита от рассыхания и разбухания — топорище из древесины покрыто бесцветным лаком.
  • Эффективность — рукоятка длиной 390 мм позволяет наносить достаточно сильные удары.
  • Небольшой вес полотна 600 г — даже длительная работа не вызывает усталость.

Отзывы о товаре Топор СибрТех 21617 (21617)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Топоры
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
400
Ширина лезвия, мм
120
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Китай
Описание

Кованый топор Сибртех ТП11-06 21617 с рабочей частью весом 600 г, в сборе с деревянным топорищем, — универсальный инструмент для бытового использования. Им можно рубить и тесать древесину различных пород, выполнять полупрофессиональные задачи. Топор пригодится владельцам дачных и сельскохозяйственных участков.

Преимущества

  • Прочность — рабочая часть выполнена из стали 45 методом свободной ковки.
  • Износостойкость — режущая кромка имеет оптимальную твердость 50-52 HRC и долго держит заточку.
  • Защита от рассыхания и разбухания — топорище из древесины покрыто бесцветным лаком.
  • Эффективность — рукоятка длиной 390 мм позволяет наносить достаточно сильные удары.
  • Небольшой вес полотна 600 г — даже длительная работа не вызывает усталость.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор СибрТех 21617 (21617) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 590 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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