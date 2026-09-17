Top.Mail.Ru
Топор кованый Мир Инструмента 21684, 600/850 г, деревянное топорище, 350 мм, тип А купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Топор кованый Мир Инструмента 21684, 600/850 г, деревянное топорище, 350 мм, тип А

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Топор кованый Мир Инструмента 21684, 600/850 г, деревянное топорище, 350 мм, тип А - фото 1
Топор кованый Мир Инструмента 21684, 600/850 г, деревянное топорище, 350 мм, тип А - фото 2
Топор кованый Мир Инструмента 21684, 600/850 г, деревянное топорище, 350 мм, тип А - фото 3
Топор кованый Мир Инструмента 21684, 600/850 г, деревянное топорище, 350 мм, тип А - фото 4
Топор кованый Мир Инструмента 21684, 600/850 г, деревянное топорище, 350 мм, тип А - фото 5
Топор кованый Мир Инструмента 21684, 600/850 г, деревянное топорище, 350 мм, тип А - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Топор кованый Мир Инструмента 21684, 600/850 г, деревянное топорище, 350 мм, тип А - фото 1
  • Топор кованый Мир Инструмента 21684, 600/850 г, деревянное топорище, 350 мм, тип А - фото 2
  • Топор кованый Мир Инструмента 21684, 600/850 г, деревянное топорище, 350 мм, тип А - фото 3
  • Топор кованый Мир Инструмента 21684, 600/850 г, деревянное топорище, 350 мм, тип А - фото 4
  • Топор кованый Мир Инструмента 21684, 600/850 г, деревянное топорище, 350 мм, тип А - фото 5
  • Топор кованый Мир Инструмента 21684, 600/850 г, деревянное топорище, 350 мм, тип А - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743879
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Топор кованый Мир Инструмента 21684, 600/850 г, деревянное топорище, 350 мм, тип А
580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
350
Ширина лезвия, мм
94
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
39х16х5
Вес, г.
940

Описание товара Топор кованый Мир Инструмента 21684, 600/850 г, деревянное топорище, 350 мм, тип А

Топор кованый Мир Инструмента 21684, 600/850 г, деревянное топорище, 350 мм, тип А

Отзывы о товаре Топор кованый Мир Инструмента 21684, 600/850 г, деревянное топорище, 350 мм, тип А




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
350
Ширина лезвия, мм
94
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Описание
Топор кованый Мир Инструмента 21684, 600/850 г, деревянное топорище, 350 мм, тип А
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор кованый Мир Инструмента 21684, 600/850 г, деревянное топорище, 350 мм, тип А - стоимость товара 580 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...