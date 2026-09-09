Наушники Crown CMGH-3000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 279824
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
300
Описание товара Наушники Crown CMGH-3000
Проводная игровая компьютерная стерео гарнитура обладает продуманным ярким дизайном и высоким качеством звука. Длинный гибкий кабель позволит расположить гарнитуру максимально комфортно без использования удлинителей.
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Проводная игровая компьютерная стерео гарнитура обладает продуманным ярким дизайном и высоким качеством звука. Длинный гибкий кабель позволит расположить гарнитуру максимально комфортно без использования удлинителей.
Наушники Crown CMGH-3000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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