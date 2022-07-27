Пила сабельная DeWalt DCS367N-XJ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
2900 ход/мин
Емкость аккумулятора
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 278362
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
98
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
да
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Пылесборник
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
2900 ход/мин
Размер хода
28.6
Зарядное устройство в комплекте
нет
Емкость аккумулятора
4
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х41х40
Вес, кг.
2.55
Описание товара Пила сабельная DeWalt DCS367N-XJ
Бесщеточная сабельная пила DeWalt DCS367N-XJ подходит для резки древесины, металла, пластика, пено-/газбетона и кирпича. Используется при демонтажных и монтажных работах, а также при работе в саду. Источником питания является литий-ионный аккумулятор 18 В.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Пила
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
98
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
да
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Пылесборник
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
2900 ход/мин
Размер хода
28.6
Развернуть
Зарядное устройство в комплекте
нет
Емкость аккумулятора
4
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Бесщеточная сабельная пила DeWalt DCS367N-XJ подходит для резки древесины, металла, пластика, пено-/газбетона и кирпича. Используется при демонтажных и монтажных работах, а также при работе в саду. Источником питания является литий-ионный аккумулятор 18 В.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Подсветка, пролезает в непролазные места, прочные шток и держатель, пилка устанавливается в разных позициях
Недостатки:
Не знаю
Комментарий:
Легкая, компактная, и достаточно мощная для крупного разрушения лишних сооружений стен и тд. Много, где может пролезть и отпилить. С ней главное подружиться, и тогда сможете делать вместе все что делали лапками. Доски с гвоздями распилила в раз, все лишние строения снесли на пару, елочку на новый год пилить походу тоже вместе с ней пойду. Все грубые топорные работы выполняет идеально. Расчистил весь участок, сижу довольный.
Достоинства:
Надежная. Хорошая компания, отличные инструменты.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Пилю то, что можно пилить без точности. Мощная, метал без проблем легко, древесина тоже. Мелкие деревца спиливаю в легкую. Есть подсветка, удобный бонус. Пилку можно крепить по-разному, возможностей очень много. Вибрация не самая противная, работе не мешает. Вообще в принципе пилит все, для демонтажа вообще идеально. Смело берите.
Достоинства:
Брал для работы, помогает мне больше, чем мой партнер.
Недостатки:
Отсутствуют
Комментарий:
Выполняю заказы по загородным домам. Для расчистки объекта очень удобная вещь. Гвозди режет без проблем, металлический профиль, растительность, трубы, кабель. Как-то налетел на газобетон, думал ну все щас мне будет сюрприз, но нет, и его разнесла. Смена насадок удобная, есть защита от случайного включения, подсветка. В руках лежит как влитая. В труднодоступные места спокойно подлезаем без выкрутасов.
Достоинства:
В руках лежит как родная, зона пилы подсвечена, у пилки есть несколько положений.
Недостатки:
Вибрация
Комментарий:
Бесщеточный двигатель в комплекте с отличной мощностью и небольшими размерами инструмента. Это что-то из моих мечт) Максимально удобный в использовании, конечно при длительной работе вибрация ощущается. Кнопка пуск блокируется легко, аккумулятор держит отлично. Сборка реально качественная, вообще затраты оправдал полностью.
Достоинства:
Вес, удобная, сделано добротно
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Сразу скажу, что однозначно рекомендую. Инструмент профессиональный, изготовлен качественно, все детали продуманны до мелочей. Пилит абсолютно все, может и кирпич пополам поделить, но это уже не то. Металл, любая древесина, живые деревца, все сделает. Аккумулятор хороший, много не просит. Работает по долгу без перерыва, перегревов не было.
Достоинства:
Сразу скажу, что однозначно рекомендую. Инструмент профессиональный, изготовлен качественно, все детали продуманны до мелочей. Пилит абсолютно все, может и кирпич пополам поделить, но это уже не то. Металл, любая древесина, живые деревца, все сделает. Аккумулятор хороший, много не просит. Работает по долгу без перерыва, перегревов не было.
Недостатки:
Хочется по дешевле)
Комментарий:
На уход за дачей трачу много времени, да и провода надоели. Давно мечтал такую взять, и вот нервы сдали, и я ее взял! Ни разу не пожалел. Удобная настолько что вместо отдыха теперь постоянно при деле. Пилит все, ограничений лично у меня никаких нет. А главное работа идет в хорошем темпе, и я почти не устаю. Вибрация и шум сносные, это все же серьёзный инструмент. А главное, что она не только работает отлично, но еще и выглядит ну очень стильно
Пила сабельная DeWalt DCS367N-XJ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пила сабельная DeWalt DCS367N-XJ
Достоинства:
Подсветка, пролезает в непролазные места, прочные шток и держатель, пилка устанавливается в разных позициях
Недостатки:
Не знаю
Комментарий:
Легкая, компактная, и достаточно мощная для крупного разрушения лишних сооружений стен и тд. Много, где может пролезть и отпилить. С ней главное подружиться, и тогда сможете делать вместе все что делали лапками. Доски с гвоздями распилила в раз, все лишние строения снесли на пару, елочку на новый год пилить походу тоже вместе с ней пойду. Все грубые топорные работы выполняет идеально. Расчистил весь участок, сижу довольный.
Достоинства:
Надежная. Хорошая компания, отличные инструменты.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Пилю то, что можно пилить без точности. Мощная, метал без проблем легко, древесина тоже. Мелкие деревца спиливаю в легкую. Есть подсветка, удобный бонус. Пилку можно крепить по-разному, возможностей очень много. Вибрация не самая противная, работе не мешает. Вообще в принципе пилит все, для демонтажа вообще идеально. Смело берите.
Достоинства:
Брал для работы, помогает мне больше, чем мой партнер.
Недостатки:
Отсутствуют
Комментарий:
Выполняю заказы по загородным домам. Для расчистки объекта очень удобная вещь. Гвозди режет без проблем, металлический профиль, растительность, трубы, кабель. Как-то налетел на газобетон, думал ну все щас мне будет сюрприз, но нет, и его разнесла. Смена насадок удобная, есть защита от случайного включения, подсветка. В руках лежит как влитая. В труднодоступные места спокойно подлезаем без выкрутасов.
Достоинства:
В руках лежит как родная, зона пилы подсвечена, у пилки есть несколько положений.
Недостатки:
Вибрация
Комментарий:
Бесщеточный двигатель в комплекте с отличной мощностью и небольшими размерами инструмента. Это что-то из моих мечт) Максимально удобный в использовании, конечно при длительной работе вибрация ощущается. Кнопка пуск блокируется легко, аккумулятор держит отлично. Сборка реально качественная, вообще затраты оправдал полностью.
Достоинства:
Вес, удобная, сделано добротно
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Сразу скажу, что однозначно рекомендую. Инструмент профессиональный, изготовлен качественно, все детали продуманны до мелочей. Пилит абсолютно все, может и кирпич пополам поделить, но это уже не то. Металл, любая древесина, живые деревца, все сделает. Аккумулятор хороший, много не просит. Работает по долгу без перерыва, перегревов не было.
Достоинства:
Сразу скажу, что однозначно рекомендую. Инструмент профессиональный, изготовлен качественно, все детали продуманны до мелочей. Пилит абсолютно все, может и кирпич пополам поделить, но это уже не то. Металл, любая древесина, живые деревца, все сделает. Аккумулятор хороший, много не просит. Работает по долгу без перерыва, перегревов не было.
Недостатки:
Хочется по дешевле)
Комментарий:
На уход за дачей трачу много времени, да и провода надоели. Давно мечтал такую взять, и вот нервы сдали, и я ее взял! Ни разу не пожалел. Удобная настолько что вместо отдыха теперь постоянно при деле. Пилит все, ограничений лично у меня никаких нет. А главное работа идет в хорошем темпе, и я почти не устаю. Вибрация и шум сносные, это все же серьёзный инструмент. А главное, что она не только работает отлично, но еще и выглядит ну очень стильно