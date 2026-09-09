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Пила сабельная Ryobi RRS1200-K 3002472 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила сабельная Ryobi RRS1200-K 3002472

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Пила сабельная Ryobi RRS1200-K 3002472 - фото 1
Пила сабельная Ryobi RRS1200-K 3002472 - фото 2
Пила сабельная Ryobi RRS1200-K 3002472 - фото 3
Пила сабельная Ryobi RRS1200-K 3002472 - фото 4
Пила сабельная Ryobi RRS1200-K 3002472 - фото 5
Пила сабельная Ryobi RRS1200-K 3002472 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила
  • Пила сабельная Ryobi RRS1200-K 3002472 - фото 1
  • Пила сабельная Ryobi RRS1200-K 3002472 - фото 2
  • Пила сабельная Ryobi RRS1200-K 3002472 - фото 3
  • Пила сабельная Ryobi RRS1200-K 3002472 - фото 4
  • Пила сабельная Ryobi RRS1200-K 3002472 - фото 5
  • Пила сабельная Ryobi RRS1200-K 3002472 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 278359
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Пила
Тип пилы
сабельная
Модель
RRS1200-K
Комплектация
зарядное устройство, аккумулятор
Антивибрационная система
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Число ходов полотна в минуту
3 000
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
200
Глубина распила (металл) под углом 90°, мм
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х41х40
Вес, кг.
12.44

Описание товара Пила сабельная Ryobi RRS1200-K 3002472

Пила сабельная Ryobi RRS1200-K подходит для грубого и быстрого реза металла, древесины, пластика. Имеет регулируемую опорную подошву. Регулировка скорости позволяет подобрать оптимальный скоростной режим в зависимости от типа материала. Для замены оснастки не требуются дополнительные приспособления, что значительно экономит время.



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Отзывы о товаре Пила сабельная Ryobi RRS1200-K 3002472




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Пила
Тип пилы
сабельная
Модель
RRS1200-K
Комплектация
зарядное устройство, аккумулятор
Антивибрационная система
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Число ходов полотна в минуту
3 000
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
200
Глубина распила (металл) под углом 90°, мм
20
Страна производитель
Китай
Описание
Пила сабельная Ryobi RRS1200-K подходит для грубого и быстрого реза металла, древесины, пластика. Имеет регулируемую опорную подошву. Регулировка скорости позволяет подобрать оптимальный скоростной режим в зависимости от типа материала. Для замены оснастки не требуются дополнительные приспособления, что значительно экономит время.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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